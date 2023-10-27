Назван дешевый способ избавиться от скрипучего пола

Избавиться от скрипучего пола в доме или квартире можно с помощью детской присыпки. Дешевый и простой способ убрать неприятный звук назвали эксперты издания «БелНовости» .

Указанным средством необходимо засыпать все щели между досками. Остатки присыпки следует удалить с помощью веника и совка или смоченной водой тряпки. Обработанные доски будут плотнее прилегать друг к другу, благодаря чему полы перестанут скрипеть.

Ранее специалисты назвали дешевые способы утеплить квартиру. В первую очередь они посоветовали приобрести энергосберегающую пленку. Она способна защитить от холода, а также от лишнего шума, проникающего в жилье с улицы. При этом изделие не снижает прозрачность стекла, является устойчивым к ультрафиолету и не нуждается в замене в течение длительного времени.