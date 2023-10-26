Агроном поделилась секретом по борьбе с вредителями

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с "БелНовостями" рассказала, как быстро и эффективно бороться с вредителями на даче.

По словам эксперта, вредители нередко пережидают холода в коре или земле. Вот почему многие из них могут остаться незамеченными. В связи с этим Коврижных рекомендовала проводить санитарную обрезку посадок, а после профилактическую обработку.

В обработке дачникам поможет концентрированный раствор мочевины, железный или медный купорос. Чтобы побороть различные виды гнилей, агроном посоветовала использовать бордосскую смесь. Для профилактики заражения применяется однопроцентный раствор, а для лечения — трехпроцентный.

Готовыми растворами нужно опрыскивать стволы, ветви и приствольную зону деревьев. Процедуру важно проводить в сухую безветренную погоду при температуре не ниже пяти градусов тепла. Кроме того, важно, чтобы и спустя пару дней после процедуры осадков не было.

При соблюдении данных рекомендаций дачники могут рассчитывать на то, что вредители не появятся весной.