Биолог посоветовал собирать груши в перчатках

– Есть некоторые сорта, которые известный российский и советский селекционер-плодовод Лев Симиренко рекомендовал собирать именно в перчатках, – отвечает на вопрос биолог Виктор Данилов. – В противном случае, когда они вылежатся, станут съедобными – желтыми, там, где вы их трогали руками, будут отметины. Подавляющее же большинство наших сортов не требует такого бережного внимания. Если вы заметили, что поздние груши вылежались и на них остались отметины, то это говорит о том, что у вас тяжелая рука. И я бы порекомендовал все же надеть перчатки при сборе урожая груш.