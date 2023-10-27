Агроном объяснил, как сохранить тыкву до весны

Осень в России – сезон тыквы. В стране выращивают три вида данной сельскохозяйственной культуры: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Об этом рассказал радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

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Если задача – сохранить плоды на всю зиму и даже до мая, а в России есть и такие сорта, то тыкву необходимо правильно выбрать, подчеркнул агроном.

«Лучше всего хранится мускатная тыква, следом за ней идет крупноплодная, меньше других хранится тыква твердокорая. Плоды надо осмотреть, чтобы не было никаких механических повреждений, с которых начинается гибель тыквы. Какой-то удар, какая-то вмятина – чаще всего в этих местах и начинается гниль», – отметил эксперт.

Также следует обратить внимание на наличие плодоножки. Ее отсутствие - «ворота» для инфекции, добавил он.

Помимо прочего, надо соблюдать условия хранения тыквы. Следует помнить, что тыква – живой плод, она «дышит», теряет влагу. Увеличить время хранения можно в сухих условиях.