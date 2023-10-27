Как сэкономить на ремонте квартиры

Ремонт в квартире – всегда хлопотное и затратное мероприятие. В погоне за экономией многие предпочитают выбирать недорогие материалы, ищут выгодные акции и договариваются с продавцами о дополнительных скидках. Но всегда ли такая бережливость оправдывает ожидания?

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На чем можно сэкономить во время ремонта без ущерба качеству? И как правильно это делать?

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Об этом MIR24.TV спросил экспертов.

Самостоятельный подход

«Пожалуй, самая частая ошибка: когда для экономии отказываются от проекта, – считает руководитель строительной компании Вячеслав Каменский. – Хороший проект учитывает массу технических нюансов. И уж поверьте, переделывать что-то на бумаге гораздо дешевле, чем ломать потом стены».

Специалист также предлагает самостоятельно освоить простые программы для 3D-моделирования. Разобраться в них можно с помощью многочисленных роликов в Интернете. Тогда не придется нанимать дизайнера, уверен эксперт. Перед каждым следующим этапом ремонта модель можно дополнять с учетом новых изменений в размерах. «Это поможет избежать ситуации, когда уже купленную ванну невозможно установить, потому что вы забыли учесть толщину штукатурки в ванной комнате», – поясняет он.

«Сэкономить можно, отказавшись от услуг прораба и взяв его функции на себя. Для этого вам придется потратить время на то, чтобы погрузиться в нюансы выполнения отдельных видов работ», – говорит Вячеслав Каменский.

При этом специалист предупреждает: нанять хорошую бригаду непросто. «Изучайте отзывы и обязательно посетите уже выполненные объекты, чтобы оценить профессиональный уровень будущих исполнителей», – советует эксперт.

«Также не забывайте про механизацию работ. Даже в масштабах квартиры это поможет существенно снизить затраты, – продолжает спикер. – Механизированная штукатурка, полусухая стяжка и безвоздушное нанесение материалов – это то, что давно вошло в повседневную практику ремонта».

«Ну и, конечно, сберечь деньги вам поможет вдумчивый подход к выбору материалов и технологий. Так, натяжной потолок всегда будет значительно дешевле гипсокартонного или оштукатуренного, а обои под покраску намного дешевле просто окрашенных стен», – отмечает Вячеслав Каменский.

Финансовые лайфхаки

Оптимизировать траты на ремонт помогут рекомендации финансового консультанта Инны Филатовой:

Оформите одну или две банковские карты с повышенными кешбэками в категориях «Строительство/дом/ремонт» или проведите дополнительные настройки в действующих. Одна из карт может быть дебетовой, а другая – кредитной. Кредиткой стоит пользоваться с осторожностью, только ради повышенного кешбэка. Обзаведитесь скидочными картами основных строительных магазинов. Если нет желания оформлять кучу карт, можно посмотреть сайты и группы, где люди делятся своими бонусными картами. Они получают баллы за покупки, вы – скидку. Просите скидку у небольших магазинов. Менеджеры, скорее всего, пойдут вам навстречу, чтобы вы не ушли к конкурентам. Пользуйтесь маркетплейсами. Зачастую на онлайн-сервисах можно найти сантехнику, светильники, обои, мебель дешевле, чем на основных сайтах. Все потому, что поставщики маркетплейсов закупают товар большими партиями и получают существенные скидки. Ищите купоны, промокоды, баллы или бонусы за покупку. Они размещаются на специальных скидочных сайтах, в группах соцсетей или различных сообществах по интересам. Посещайте распродажи не в сезон. Зимой меньше строек и ремонтов, поэтому скидки в магазинах больше. Познакомьтесь с соседями. Они могут посоветовать мастеров с выгодными ценами или договориться о скидке для вас с компанией, услугами которой они пользовались. Также просите друг у друга инструменты на время или в аренду, чтобы не покупать плиткорез или строительный пылесос на один раз. Покупайте и продавайте товары через сервисы для размещения объявлений. Например, если вы делаете ремонт в новостройке, то стройматериалы, сантехнику и двери от застройщика можно продать через интернет. Также вы там можете купить остатки стройматериалов или что-то совершенно неиспользованное. Покупать стандартную мебель, а не под заказ будет на порядок дешевле. Но, с другой стороны, она может не учитывать особенностей планировки комнаты. Поэтому кухни, например, чаще разрабатывают индивидуально. Получите налоговый вычет за ремонт в новостройке. Такой вычет положен, если квартира покупалась у застройщика без отделки и это прописано в договоре. Чтобы получить налоговый вычет «за отделочные работы», нужно хранить официальные договоры и чеки (можно электронные). Вам не вернут деньги за мебель, сантехнику, дизайн. Вычет можно получить за составление проекта и сметы, покупку строительных материалов и работу мастеров.

На чем нельзя экономить?

Не стоит экономить на фундаментных материалах, таких как клей, грунтовка или гидроизоляция, уверен соучредитель агентства элитной недвижимости, эксперт по развитию бизнеса Александр Седов. «Это может привести к долгосрочным проблемам и дополнительным расходам на устранение последствий».

Также специалист не рекомендует экономить на безопасности:

«Электрика, газовое оборудование и пожарная безопасность – это те области, в которых экономить категорически нельзя. Лучше потратиться на качественные материалы и услуги профессионалов, чем рисковать своей безопасностью».

С этим соглашается и основатель и технический директор компании по монтажу инженерных систем Денис Хлестов:

«На чем точно не следует экономить, так это на инженерных системах. Почти все такие системы утапливаются в стену, на которой потом будет краска, обои или декоративная штукатурка. При повреждении таких систем все равно нужно вскрывать стену и переделывать ремонт».

«Также экономия на защитной автоматике в электрическом щите запросто может привести к пожару, а значит – повреждению вашего дома и дома соседей, – предупреждает эксперт. – Экономить можно на покупке более простых внешних элементов. Например, розетка с рамкой из натурального металла стоит 3000 рублей, а розетка с покраской, похожей на металл, в 10 раз дешевле. Но если вы не можете мириться с бюджетным внешнем видом механизмов – установите более простые серии электроустановочных изделий туда, где их не будет видно, например, за кухонный гарнитур или подвесной телевизор».

«Если вы не уверены в надежности уже установленных систем, например, систем водоснабжения – крайне рекомендую к установке модули защиты от протечки, которые отключают ввод всей воды в квартиру и дом в случае обнаружения протечки. Это недорогое устройство стоит намного дешевле переделки ремонта соседям снизу», – говорит специалист.