5 вещей в доме, которые нужно сменить ради собственного здоровья

Вообще, в квартире есть много вещей, на состояние которых мы не обращаем внимания. А они тем не менее влияют на наше здоровье и самочувствие.

© Unsplash

Если вы в последнее время столкнулись с обострением аллергии, постоянным чиханием или частыми головными болями, то срочно поменяйте 5 вещей, о которых «Секрету» рассказала Надя Кармин, основатель дизайн-бюро Carmine Home.

Видео дня

1. Шторка в душе

Ванная — влажное и плохо проветриваемое помещение. Идеальный рассадник для плесени и вредных микроорганизмов. Множество из них оседают на душевой шторке, которую мы обычно используем для защиты от попадания воды на пол.

2. Насадка для душа

В любой воде множество микроорганизмов, которые обычно не могут нам повредить, потому что быстрый поток не даёт им задержаться на нашем теле. Но с насадкой для душа другая история, ведь бактерии спокойно скапливаются внутри неё. Причём часто их количество достигает таких масштабов, что они выбираются из насадки и распространяются по всем предметам сначала в ванной, а потом и в квартире. «Душ с резиновыми или силиконовыми наконечниками менее подвержен размножению бактерий и плесени, но и их необходимо менять или чистить каждую неделю с дезинфицирующими средствами», — посоветовала Кармин.

3. Коврик для ванной

Если вы вдруг по каким-то причинам используете в ванной не специально прорезиненные коврики, а обычные ковры, то срочно выбросите! Чтобы ворс соответствовал нормам гигиены, нужно соблюдать десятки правил. Проще использовать привычные полотенца для ног.

4. Фильтры для воды

Эксперт советует ради интереса хотя бы раз заглянуть внутрь проточного фильтра для воды. Скорее всего, открывшаяся картина настолько поразит вас, что вы раз и навсегда запомните главное правило — менять фильтр нужно не реже, чем раз в 3–6 месяцев.

5. Матрас

Не пугайтесь, но в своей кровати мы никогда не находимся одни. Рядом благополучно живут и размножаются тысячи, если не миллионы, пылевых клещей. Они настолько мелкие, что их невозможно заметить невооружённым взглядом. Но при этом они порой оказывают негативное влияние на наше здоровье: приступы аллергии, проблемы с дыханием, постоянное чихание, зуд.