Как необычно украсить дом к Хеллоуину: ответ дизайнера

В конце октября в Западной Европе и Америке празднуют Хеллоуин. Рассказываем, как необычно украсить дом к 31 октября.

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В качестве украшения дизайнер интерьера и декоратор Елена Карельская рекомендует собрать осенний букет или корзинку. Букет Карельская предлагает сделать из овощей и цветов, например, из подсолнухов. Корзинку можно собрать из различных цветов и маленьких тыковок. По словам дизайнера, корзинки для такого украшения у многих остаются после других букетов.

«При необходимости тыквы можно закрепить при помощи зубочистки. Актуально для осенней композиции добавлять сухоцветы. Они нередко продаются в магазинах для декора и творчества», – передает слова Карельской News-hub.

Также в качестве украшения красиво будут смотреться листья и ягоды, например, шиповник.

Для украшения комнаты дизайнер призывает обратить внимание на обычную бумагу. С ее помощью можно вырезать приведений, из которых можно собрать «флажки» при помощи нитки.

Для интересных украшений поможет 3D-ручка. По словам Карельской, найдя тематические рисунки, можно будет обвести их такой ручкой и получить декор к Хеллоуину, например, в форме пауков и паутины.

Дизайнер и декоратор Юлия Герасимова рекомендует подобрать акцентный декор, взяв за основу хеллоуинского оформления рыжий или горчичный цвета. По мнению эксперта, такие «осенние» оттенки отлично сочетаются с фиолетовым и черным цветами.

Также Герасимова рекомендует обратить внимание на свечи и подсвечники. По ее мнению, они смогут создать мистическую обстановку и тем самым дополнят сервировку стола.