Комнатные растения, которые могут навредить здоровью

В дикой природе растения имеют целый арсенал для защиты от животных и вредителей: шипы, колючки и ядовитый сок. У комнатных культур такие свойства никуда не исчезают даже при отсутствии опасности. В связи с этим важно знать, какие цветы могут навредить здоровью, и соблюдать особую осторожность при их выращивании.

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По словам экспертов, ядовитым соком обладают такие растения, как ятрофа, диффенбахия, молочай и фикус.

При обрезке и черенковании данных культур необходимо соблюдать осторожность и не допускать попадания их сока на кожу, иначе это может привести к отравлению и развитию раздражения.

Кроме того, эфирные масла и ароматные цветы гардении жасминовидной и пеларгониума душистого могут вызвать головную боль и сильную аллергическую реакцию.

Также опунция беловолосистая и эхинокактус Грузона имеют опасные колючки, а паслен ложноперистый – ядовитые ягоды.