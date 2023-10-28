Как подготовить дачу и огород к следующему сезону

В конце октября — начале ноября московские дачники вовсю закупаются к следующему летнему сезону. Спрос на дачные принадлежности в магазинах вырос на 40–70 процентов. На какие товары сейчас самые «вкусные» скидки? Об этом «Вечерняя Москва» расспросила дизайнера Павла Трухачева.

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— Сейчас выгодно покупать бассейны, палаточные беседки и садовые качели, так как спрос из-за похолоданий снижается и некоторые магазины начинают сезонную продукцию распродавать. Но нужно отслеживать ситуацию. На гипермаркеты особенно рассчитывать не стоит, поскольку они часто возвращают сезонную продукцию поставщикам или откладывают на следующий сезон — чтобы не снижать цены. Поэтому сейчас важно успеть закупиться — до середины ноября на витринах уже ничего не долежит.

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Сейчас снизилась температура на улице, поэтому нужно следить за ценами на стационарные мангалы и принадлежности для шашлычной зоны. Этот товар занимает довольно много места на складах, и хранить его даже до следующего сезона магазинам невыгодно, поэтому мангалы стараются распродавать. Скидки могут достигать 70–80 процентов.

Снижаются цены также на некоторые материалы для изготовления террас и дорожек. Но есть один минус: повышаются цены на костровые чаши и уличные обогреватели. Также дорожают обогреватели для дома и отопительная продукция — нагревательные котлы и радиаторы для водяного отопления, а также твердое топливо: брикеты для печей и дрова.

Уличная мебель

Сильнее всего весной взлетают цены на садовую мебель — к ним даже приглядываться будет страшно. Лучше это сделать в октябре, когда ценники «легчают» на 10– 60 процентов. Набор из 4 стульев, за который продавцы прежде «ломили» 24 тысячи рублей, теперь можно прикупить за 8 тысяч.

Домик для синьора помидора

Ближе к холодам заметно дешевеют теплицы. Скидки доходят до 60 процентов, некоторые фирмы предлагают также бесплатный монтаж. «Домик для растений», на который накануне сезона вы потратили бы 20 тысяч рублей, обойдется в 10 тысяч.

Бассейны: почти даром

Если вы мечтали завести небольшой каркасный бассейн, сейчас — идеальный момент для покупки. Небольшой бассейн на семью стоил в среднем около 17 тысяч рублей, теперь можно найти за 3,5 тысячи.

Жара вернется!

Если вы мечтаете о прохладе в жаркие дни, самое время заняться выбором кондиционера. Климатическая техника не пропадет из ассортимента ни осенью, ни зимой, но немного подешевеет. Сплит-систему, которая летом огорчала ценником в 16 тысяч рублей, теперь удастся приобрести тысяч за 10.

Надувная мебель и гамаки

Мебель для отдыха на солнышке подешевела как минимум вдвое: вместо 1,5 тысячи в разгар сезона стоит 500–800 рублей. Так же «похудели» в стоимости подвесные кресла и гамаки. Модель гамака, которую летом было не найти дешевле 2000 рублей, сегодня отдают по 800 рублей.

Камины и печи

Цены обогреватели почти не просели. Но некоторые магазины проводят распродажи. По акции электрический конвектор мощностью 1500 Ватт вместо 6000 рублей обойдется в 3000.

Семена и рассада: делаем запас

Сейчас хорошее время для высаживания лука и чеснока. Ноябрь и начало зимы вполне подойдут для посадки корнеплодов, редиса, моркови, свеклы. Но и для весенней рассады семена можно приобрести уже сейчас. Скидки на них доходят до 75 процентов. 200-рублевый пакетик обойдется в 50–100 рублей. К зиме также подешевеют семена газона, которые спокойно долежат до весны.

Садовая техника: выбираем тщательно

Триммеры, измельчители для веток, бензопилы и прочие устройства и инструменты обойдутся процентов на 30–40 дешевле, чем в канун «высокого» сезона. Приличную газонокосилку, которая еще пару месяцев назад стоила 15 тысяч рублей, сегодня можно «отхватить» тысяч за 10 и даже дешевле, если не соблазняться на первые выгодные предложения. Не поленитесь и «прошерстите» все крупные магазины.

Обустраиваем пруд

Сейчас можно купить по выгодным ценам емкости для создания прудов и фонтаны. Скидки небольшие, от 10 до 20 процентов, но все равно это выгоднее, чем весной и летом. А если поискать, то можно найти и более «вкусные» предложения. «Ванночка» для искусственного водоема, которая в высокий сезон стоила 3000 рублей, обойдется вдвое дешевле. Фонтанчик за 3000 рублей можно подыскать за 1500.

Садовые качели: аттракцион щедрости

Сейчас самые приятные распродажи садовых качелей. В сезон трехместная модель стоит около 9 тысяч рублей, сейчас цена «съехала» до 3,5 тысячи рублей. Пятиместная модель за 25 тысяч подешевела более чем в два раза, до 11 тысяч.

Саженцы: в ноябре тоже можно

Саженцы с закрытой корневой системой, которые продаются в контейнерах, можно сажать до серьезных холодов. Плодовые деревья — вишню, яблоню, грушу, а также все хвойные и тую. Обойдутся деревца дешевле, чем весной. Например, туя западная спиралис обойдется в 900 рублей против 1300 в весенний период.

Подумай о клумбе

Материалы для ландшафтного дизайна — арки, заборчики, вазоны всех конфигураций и так далее — лучше приобретать осенью и зимой. Трехъярусная «формочка» для клумбы диаметром 180 и высотой 60 сантиметров «похудела» в цене с 6000 рублей до 2000.

Время копать колодец

Если обустраивать дачный участок с нуля, то можно выкопать колодец для воды, и лучше это сделать в ноябре, поскольку сезон окончен и загруженность у подрядчиков меньше: можно договориться о скидке в 10–30 процентов.

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