Цветоводам рассказали, как сохранить понравившуюся петунью до весны

Петунья – одно из растений, радующих своим пышным цветением вплоть до заморозков. Оказывается, любимый цветок можно сохранить до весны, приложив немного усилий.

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Выкопайте куст петуньи и срежьте всю зеленую массу. Черенки оставляют не более 10 сантиметров. Затем растение нужно посадить в кашпо с плодородной землей и полить. На 10–14 дней нужно поместить растение в теплое помещение для укоренения, а затем убрать на хранение.

Хранить нужно в светлом помещении при температуре около 10 градусов. Подойдет для этого балкон, лоджия или веранда. Можно хранить и в подвале, но тогда ежедневно на 8 часов нужно включать фитолампу, сообщает телеграм-канал «Дача без забот».

При таком хранении важно не допускать пересыхания земли.