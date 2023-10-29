Цветоводам рассказали, как сохранить понравившуюся петунью до весны
Петунья – одно из растений, радующих своим пышным цветением вплоть до заморозков. Оказывается, любимый цветок можно сохранить до весны, приложив немного усилий.
Выкопайте куст петуньи и срежьте всю зеленую массу. Черенки оставляют не более 10 сантиметров. Затем растение нужно посадить в кашпо с плодородной землей и полить. На 10–14 дней нужно поместить растение в теплое помещение для укоренения, а затем убрать на хранение.
Хранить нужно в светлом помещении при температуре около 10 градусов. Подойдет для этого балкон, лоджия или веранда. Можно хранить и в подвале, но тогда ежедневно на 8 часов нужно включать фитолампу, сообщает телеграм-канал «Дача без забот».
При таком хранении важно не допускать пересыхания земли.
Второй способ сохранения петуньи – черенкование. Нарежьте веточки длиной 10 сантиметров и укорените их в легком субстрате. Затем их можно отправить на хранение как в первом способе или оставить дома при комнатной температуре. В этом случае петунья будет расти и может зацвести. А весной ее придется снова черенковать.