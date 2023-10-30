Теплые грядки в вопросах и ответах

Теплые грядки — идея не новая. И вроде бы, много уже про них написано, но вопросы все равно остаются.

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Возникают они и у тех, кто в первый раз планирует заложить теплые грядки на своем участке, и у тех, кто уже имеет опыт их обустройства.

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Рассмотрим самые популярные вопросы о теплых грядках и постараемся найти ответы на них.

Что такое теплые грядки?

Если совсем коротко, то теплые грядки — это грядки на биотопливе, в роли которого обычно выступает свежий навоз и другая органика. При разложении эти материалы выделяют большое количество тепла — отсюда и название «теплые грядки». Такой естественный подогрев создает благоприятные условия для развития корневой системы и роста овощных культур, требовательных к теплу и питанию.

Теплые грядки часто путают с высокими, но это все же разные понятия и разные технологии. Даже если наполнить высокую грядку растительными отходами, это не сделает ее автоматически теплой. Когда такое сырье уложено неправильно (например, слишком плотно, без доступа воздуха) либо его слишком мало (слой менее 45-50 см высотой), «гореть» и выделять тепло оно не будет, просто потихоньку перегниет, послужив питанием для растений. Ну а высокая грядка, заполненная плодородным грунтом, и вовсе к теплым не относится.

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Не считается теплой и грядка, в которой биотопливо уже перегорело. Перепревая, оно становится обычным плодородным субстратом, в нем можно выращивать овощи и цветы, но это уже другая история. Как дрова в печи, сгорая, отдают тепло и становятся золой, так и биотопливо в теплой грядке отдает тепло при «горении» и превращается в перегной. То есть, теплая грядка — устройство одноразовое, «разжечь» ее повторно не получится, но можно (и нужно!) использовать для посадок и дальше — как обычную грядку с рыхлым плодородным грунтом.

Зачем нужны теплые грядки

Теплые грядки используются преимущественно в регионах с холодным климатом, чтобы продлить сезон выращивания овощей и создать для них оптимальный микроклимат. Теплые грядки можно делать и в теплицах, и как основание для парника: тепло, которое выделяется при «горении» биотоплива, прогреет не только почву, но и воздух, так что в парниках на биотопливе можно начинать посадки раньше обычного.

Когда делать теплые грядки, весной или осенью?

Можно и весной, и осенью — в каждом случае будут свои особенности, преимущества и недостатки.

Теплая грядка, заложенная с осени, позволяет весной начинать посевы в максимально ранние сроки. Но обустраивать ее важно таким образом, чтобы до весны биотопливо не разгорелось, иначе к моменту посадок у вас будет обычная грядка с плодородным субстратом. Поэтому наполняют ее с наступлением холодов: при низкой температуре микроорганизмы не могут выполнять свою работу. Весной останется разрыхлить уплотнившееся за зиму сырье, накрыть подготовленную грядку пленкой и «разжечь» биотопливо (например, при помощи горячей воды).

Чтобы заложить теплую грядку весной, нужно с осени подготовить место для нее: прокопать траншею, заложить на дно дренаж и накрыть все это (досками, пленкой, рубероидом и т.п.), защитив от снега и воды. Весной укрытие снимают и наполняют грядку биотопливом (рыхло, не утрамбовывая, и с горкой — сырье будет сильно оседать, пока перепревает).

Что можно закладывать в теплые грядки, а что нельзя?

Дачники — люди хозяйственные, рачительные, стараются с пользой применить любые отходы, но далеко не все, что есть под рукой, подходит для теплых грядок.

Можно использовать:

растительное сырье (скошенную траву, ботву, опавшие листья и т.д.);

древесные отходы (ветки, обрезки досок, стружку, опилки и т.д.);

свежий навоз, подстилку из хлева или курятника, птичий помет (учитывая, что помет «горит» хуже);

солому;

кухонные отходы (овощные очистки, спитой чай и т.д.).

Не рекомендуется:

отходы, содержащие токсичные соединения (например, обрезки фанеры, дсп, иных подобных материалов);

любые синтетические материалы (они не перегнивают и не разлагаются в почве).

Вызывают дискуссии:

ватные матрасы, перовые подушки, одежда и обувь из натуральных материалов;

растительное сырье с высоким содержанием дубильных веществ и(или) эфирных масел;

растительное сырье с семенами и(или) признаками болезней;

мясные, рыбные и иные отходы животного происхождения;

бумага и картон.

Чтобы самостоятельно определить, подходит ли то или иное сырье для теплой грядки, нужно ответить на ряд вопросов о нем:

Оно перегнивает или нет? Если нет, то подобные отходы не следует закапывать в землю в принципе, их нужно утилизировать иными методами. Если перегнивает, но медленно (например, как ветки деревьев), такое сырье можно закладывать в основание теплой грядки в качестве дренажа. Оно содержит вредные (для человека, окружающей природы, животных) вещества или нет? Если да, то от внесения в грядку подобных «ингредиентов» лучше отказаться. Это относится главным образом к сырью, содержащему токсичные химические соединения — синтетические смолы, тяжелые металлы и т.д. Ядовитые растения, оказавшись в теплой грядке, не смогут «отравить» ни ее, ни растущие на ней овощи. Оно может привлечь вредителей? Теплые грядки, особенно оборудованные с осени, нередко становятся убежищем для грызунов. А некоторые виды отходов (например, мясные обрезки) способны послужить дополнительной приманкой для них. Оно может нарушить водо- или воздухопроницаемость грядки? Положить в основание теплой грядки металлическую сетку для защиты от вредителей — хорошая идея. Выстелить дно грядки полиэтиленовой пленкой — не очень, поскольку это может стать причиной застоя воды и нарушения воздухообмена. Сырье в таких условиях будет гнить, а не «гореть».

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Нужно ли поливать теплые грядки какими-либо препаратами?

Если имеются в виду разнообразные ЭМ-препараты и иные подобные источники полезных почвенных микроорганизмов, то использовать их можно, но не обязательно. Правильное сырье в правильно сложенной теплой грядке будет работать и без таких стимуляторов, но хуже от них тоже не будет.

Правда, есть одно «но». Если вы сформируете теплую грядку осенью, причем не дожидаясь холодов, да еще и польете уложенное сырье подходящим препаратом, ускоряющим переработку органики, то к весне у вас, скорее всего, получится хорошая плодородная грядка. Но назвать ее теплой нельзя, потому как гореть и разогреваться к тому времени будет уже нечему.

Какие культуры можно сажать на теплых грядках?

Если мы говорим именно о теплых (не высоких, не грядах-коробах и т.п., а именно теплых — на биотопливе) грядках, то они идеальны для выращивания тыквенных культур, для которых тут все условия: и комфортная температура, и обильное питание.