Ветеринары рассказали о самой проблемной породе кошек

Кошки с плоскими мордами часто подвергаются серьезному риску проблем со здоровьем, сообщает Daily Mail.

В последнее время особую популярность среди любителей животных завоевали породы с плоскими мордочками, среди которых персы, британские короткошерстные кошки и бирманцы. Однако такое строение черепа вызывает некоторые проблемы со здоровьем: затрудненное дыхание, заболевания глаз и тяжелые роды.

Одной из проблем, с которыми могут столкнуться владельцы этих пород, является синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей. Для заболевания характерны фырканье, храп, необычные позы для сна и стремление животного подпереть подбородок, чтобы обеспечить нормальное дыхание.

Исследования также выявили, что плоскомордые кошки часто страдают от проблем с глазами, зубами, кожным покровом и искривлением позвоночника. Дело в том, что данные породы появились не естественным путем, не в ходе эволюции, а искусственным скрещиванием близких родственников, из-за чего кошки с плоской мордой больше других подвержены различным заболеваниям.

Любители необычных пород часто отказываются от плоскомордых кошек, так как сталкиваются с их проблемами со здоровьем. Благотворительная организация RSPCA призывает при выборе породы обращать внимание на здоровье питомца, а не на его красоту. Представители организации также отметили, что нужно просветить общественность насчет особенностей плоскомордых кошек, чтобы позаботиться о благополучии животных.