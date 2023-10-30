Агроном рассказал, как избавиться от мучнистого червеца на растениях

Агроном Алексей Володихин рассказал, как избавиться от мучнистого червеца на растениях

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Многие цветоводы стараются не применять при уходе за комнатными растениями химические средства борьбы с вредителями. О том, как справиться с незваными гостями народными средствами, объяснил специалист в области сельского хозяйства.

Мучнистый червец – один из опаснейших вредителей комнатных цветов. Однако в начале заражения избавиться от него можно и народными средствами.

В своем телеграм-канале Алексей Володихин поделился самыми проверенными из них.

Победить вредителя поможет настой из апельсиновых корок. Их нужно взять 100 граммов и залить литром теплой воды. Настаивать следует сутки.

Неплохо справляется с червецом и календула. 100 граммов сухих цветов необходимо залить литром теплой воды и настаивать сутки.

Можно использовать в этих целях и аптечный полевой хвощ. Пропорции те же, что и у предыдущих настоев. Только залить его нужно кипятком, а после того, как жидкость остынет, процедить.