Агроном рассказал, как избавиться от мучнистого червеца на растениях

Агроном Володихин рассказал, как избавиться от мучнистого червеца на растениях
Агроном Алексей Володихин рассказал, как избавиться от мучнистого червеца на растениях
Многие цветоводы стараются не применять при уходе за комнатными растениями химические средства борьбы с вредителями. О том, как справиться с незваными гостями народными средствами, объяснил специалист в области сельского хозяйства.
Мучнистый червец – один из опаснейших вредителей комнатных цветов. Однако в начале заражения избавиться от него можно и народными средствами.
В своем телеграм-канале Алексей Володихин поделился самыми проверенными из них.
Победить вредителя поможет настой из апельсиновых корок. Их нужно взять 100 граммов и залить литром теплой воды. Настаивать следует сутки.
Неплохо справляется с червецом и календула. 100 граммов сухих цветов необходимо залить литром теплой воды и настаивать сутки.
Можно использовать в этих целях и аптечный полевой хвощ. Пропорции те же, что и у предыдущих настоев. Только залить его нужно кипятком, а после того, как жидкость остынет, процедить.
А вот из чеснока лучше сделать спиртовую настойку – на 50 граммов мелко нарезанного чеснока берут 50 мл спирта, затем хорошо перемешивают и добавляют 150 мл воды. Этим раствором сначала протирают пораженные участки растения, а потом опрыскивают.