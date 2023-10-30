Найден ответ: к кому мы привязываемся больше — к кошкам или собакам

Эксперты обнаружили, что уровень привязанности людей к собакам выше, и они готовы тратить на них больше денег. В исследовании приняли участие 2 117 человек, у которых были домашние животные, пишет Daily Mail.

Владельцы четвероногих друзей ответили на вопросы об уходе за своими питомцами и о привязанности к ним. Анализ показал, что во всех странах и по всем показателям люди больше заботятся о собаках, чем о кошках. Владельцы собак чаще страхуют своих питомцев, тратят на них больше денег, в том числе в ветеринарных клиниках, сообщил Питер Сандо, первый автор исследования из Копенгагенского университета.