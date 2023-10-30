Названы способы убрать желтые пятна с одежды подручными средствами

«Главное — стирать вещи при температурах до 50 градусов, чтобы не давать возможность этому белку свернуться. Желательно перед каждой стиркой зачищать зоны, подверженные образованию пятен, с помощью мыла или специальных пятновыводителей», — подытожила технолог.