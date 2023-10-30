Эффективные способы борьбы с тараканами в доме
Еще от бабушек многие из нас не раз слышали, что появление в доме или квартире тараканов – настоящая напасть, с которой крайне трудно бороться. Несмотря на то, что они, в отличие от, например, клопов, не кусаются, мало кто захочет жить при таком соседстве. К тому же тараканы могут быть переносчиками разных болезней, а размножаются они невероятно быстро – всего одна самка может доставить множество неприятностей целому многоквартирному дому.
В этом материале "Рамблер" расскажет о самых эффективных способах борьбы с этими неприятными насекомыми.
Из-за того, что тараканы слишком быстро адаптируются к разного рода химии, специалистам приходится все чаще изобретать новые вещества, способные их победить. Однако есть и такие проверенные годами средства, которые используются в борьбе с этими насекомыми не первый десяток лет. К таким относится борная кислота.
Борная кислота
Эксперты рекомендуют приобретать борную кислоту в видео порошка, а не раствора.
Самым эффективным вариантом будет скатать шарики из приманки с добавлением борной кислоты. Для этого сначала необходимо надеть перчатки, после чего смешать несколько ложек порошка с сырым яичным желтком и щепоткой ванилина или муки – у тараканов очень хорошо развито обоняние, потому такое "лакомство" они обнаружат довольно быстро. Разместите шарики в тех местах, где вы чаще всего видели насекомых.
Также можно просто посыпать плинтусы и столешницы, как и другие поверхности, где бегают тараканы, порошком борной кислоты, однако первый вариант обычно становится более действенным.
Сладкая ловушка
Этот способ будет эффективен, если тараканы только-только появились в вашем жилище и их количество еще не стало слишком большим.
В магазинах продаются уже готовые приманки-ловушки, однако ее совсем не сложно сделать и своими руками.
Вам понадобится небольшая банка или миска. На дно необходимо будет налить растительного масла, а сверху присыпать его сахаром, печеньем или мукой с добавлением ванилина. Тараканы непременно "клюнут" на такое "блюдо", однако не смогут выбраться обратно из-за масла.
Профессиональные средства
Конечно, не стоит списывать со счетов и специализированные средства. С большим количеством насекомых зачастую помогают справиться именно они. На прилавках их представлено целое множество: от различных мелков до аэрозолей. Однако не забывайте о том, что многие средства бытовой химии могут навредить детям или домашним животным – всегда внимательно изучайте инструкцию и используйте такие вещества только в перчатках и, если это указано на упаковке, в респираторах.
Службы дезинсекции
В самых крайних случаях, когда ни один из способов не дал желанного результата, обратитесь за помощью в специальные службы, занимающиеся дезинсекцией. Обратите внимание, что в многоквартирных домах гораздо эффективнее будет, если службу вызовут не только владельцы одной из квартир, ведь в таком случае, насекомые снова могут появиться, прибежав от соседей.