Как правильно использовать фитолампы для растений

Вообще-то растения могут обойтись без досветки зимой, но только в том случае, если вы сможете им обеспечить идеальный уход и готовы смириться с тем, что расти они будут не слишком активно или даже не будут.

"Рамблер" рассказывает, зачем растениям нужно дополнительное освещение и как его обеспечить.

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Важные нюансы

Главная характеристика, на которую нужно обратить внимание, - световой поток, который измеряется в мкмоль/с, - это число фотонов на квадратный метр в секунду. Чем выше это значение, тем лучше для растения. Ватты и люксы тоже помогут помогут, но лишь косвенно.

Спектр. У многих сложился стереотип - если фито, значит фиолетовый. Но комнатным растениям не нужен свет красно-синего спектра. Важно, чтобы растения получило и лучи желто-зеленого спектра. Это значит, что выбирать нужно лампы полного спектра. Они будут стоить немного дороже, но обеспечат растениям оптимальные условия по свету. Красно-синие лампы, которые дают фиолетово-розовое свечение, можно оставить для рассады и то, в том случае, если она выращивается в помещении, где редко бывают люди. На человека такой свет может действовать угнетающе, а кроме того, он не слишком полезен для глаз. Но лампа полного спектра для растений должна давать волны определенного диапазона, поэтому их снабжают маркировкой "фито". Они могут обладать или привычным белым свечением, или светло-розовом, которое не раздражает так, как фиолетово-розовое.

Расположение. Лампы нужно размещать строго сверху над растением, иначе вы рискуете получить вытянутый в одну сторону куст. Также важно расстояние от лампы до растения - 15-20 сантиметров, если лампа будет располагаться выше, растение уже не получит никакой пользы.

График. Включать освещение нужно по расписанию в одно и то же время. Оставлять свет на ночь нельзя. В зависимости от вида растению может быт нужен 12-, 14- или 16-часовой день.

Почему так важно освещение для растений