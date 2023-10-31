Чем чайники для кофе отличаются от обычных

Сегодня в магазинах можно увидеть электрические кофейники. Они, правда, большим спросом не пользуются, однако имеют несколько преимуществ перед обычными чайниками.

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Чем же кофейник лучше обычного чайника?

Контроль температуры. Вы можете легко выбрать необходимую для нагрева температуру. Это важно, если вы хотите приготовить качественный и вкусный кофе. Более продвинутые модели способны даже поддерживать нужную температуру.

Узкий носик. В основном это нужно, чтобы вы могли заваривать кофе через фильтр.

Указание объёма воды. Это позволяет рассчитывать количество необходимых порций напитка.

Материал и теплоизоляция. Благодаря многослойной теплоизоляции лучше сохраняется нужная температура.

Дизайн и эстетика. Немало кофеманов любят красивые кофейники.

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