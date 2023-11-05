Почему подушки желтеют и как это предотвратить

Кажется, желтые пятна на наволочках невозможно отстирать. Но это не так. О том, почему подушки желтеют и как их правильно стирать, — в материале "Рамблер".

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Основной причиной пожелтения подушек является влага. Пот и любая влага, находящаяся в комнате, где вы спите, каждую ночь впитывается в подушку.

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Пот

Пятна от пота являются наиболее распространенной причиной пожелтения подушек. Все мы потеем, и нормальное количество пота выделяется во время сна, чтобы регулировать температуру тела. Однако избыточное выделение пота ночью может быть вызвано тем, что вы спите в теплом помещении или под плотным постельным бельем, которое задерживает тепло.

Если вы сильно потеете во сне, попробуйте сначала внести небольшие изменения в условия сна, например, снизить температуру в спальне или выбрать более тонкое и воздухопроницаемое постельное белье. Если вы внесли эти изменения, но потливость все равно остается повышенной, проконсультируйтесь с врачом, если вы считаете, что ночная потливость является частью более серьезной проблемы со здоровьем.

Мокрые волосы

Если вы принимаете душ ночью и не высушиваете волосы перед сном, это может со временем привести к пожелтению подушки. Мокрые волосы и косметические средства на них собирают влагу на подушках.

Слюна

Каждый человек время от времени пускает слюну во сне, особенно если он страдает аллергией или спит с открытым ртом. Как и пот, слюна может со временем окрасить подушку в желтый цвет.

Природные телесные масла

Наша кожа покрыта сальными железами, которые вырабатывают из волосяных фолликулов маслянистую субстанцию, называемую кожным салом. Большая часть сальных желез расположена на лице и волосистой части головы. Избыток кожного сала впитывается в наволочку и подушку, и эта влага может стать причиной пожелтения подушки.

Лосьон, крем для лица и косметические средства

Наконец, косметика — также один из виновников пожелтения подушек. Если вы проводите процедуру ухода за кожей и сразу ложитесь спать, все эти средства потом окажутся на подушке. Поэтому рекомендуется наносить косметику по уходу за кожей за час или два до сна, чтобы у нее было больше времени на впитывание. Это уменьшит количество влаги, впитываемой подушкой, и снизит вероятность появления желтых пятен.

Как удалить желтые пятна с подушек

Существует несколько проверенных и верных методов, которые помогут уменьшить или удалить желтые пятна с подушек и наволочек, и многие из них могут быть выполнены с помощью повседневных бытовых средств! Вы можете попробовать:

Лимонный сок и пищевую соду: Сделайте пасту из лимонного сока и пищевой соды и аккуратно нанесите ее на желтые пятна. Оставьте на 30 минут, затем тщательно прополощите подушку и дайте ей высохнуть.

Раствор перекиси водорода: Смешайте равные части перекиси водорода и воды. Нанесите раствор на испачканные участки, оставьте на несколько минут, а затем промойте водой. Обязательно проверьте сначала на небольшом незаметном участке, чтобы не повредить ткань.

Замачивание в уксусе: Погрузите пожелтевшие подушки в смесь теплой воды и уксуса (в соотношении 1:1) на несколько часов или на ночь. После замачивания постирайте подушки в стиральной машине с мягким моющим средством, чтобы удалить оставшийся запах уксуса.

Отбеливатель на основе кислорода: Используйте отбеливатель на основе кислорода (без хлора), подходящий для текстиля. Следуя инструкции к средству, замочите подушки в растворе, чтобы удалить желтые пятна. Всегда следуйте указаниям на этикетке белья и не используйте слишком много отбеливателя.

Энзимные чистящие средства: Очистители на основе энзимов (например, спреи для удаления пятен и запахов или спреи для удаления запахов мочи домашних животных) эффективно справляются с органическими пятнами. Нанесите средство на испачканные участки, аккуратно потрите и оставьте на рекомендуемое время, после чего постирайте подушки.