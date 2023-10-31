Как не лишиться всего при разводе

«Согласно закону, совместно нажитое имущество супругов делится поровну. При этом не учитываются те вещи, которые получены в дар или по наследству, либо приобретены до вступления в брак. Сложности могут возникнуть и тогда, когда имущество оформлено не на супруга, а на его родителей, например. По общему правилу, оно не подлежит разделу, если не будет доказано, что оно приобреталось за счет общих средств. Также сложности возникают и с имуществом, которое приобретено за счет другого, полученного до вступления в брак. Например, жена до замужества владела однокомнатной квартирой. После вступления в брак было принято решение продать указанную недвижимость и купить более просторную. Так, жилье было продано за три миллиона рублей, а новое куплено за счет дополнительных общих средств за пять миллионов. И в этом случае часть стоимости в три миллиона остается за бывшей женой, а еще два делятся между супругами поровну», – говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.