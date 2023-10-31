Как не лишиться всего при разводе
Развод по уровню стресса стоит на втором месте после смерти близкого человека. Пережить его и справиться со своими эмоциями довольно сложно, особенно если вам предстоит долгий судебный процесс. О том, какие типичные ошибки совершают при разводе и как не потерять все – читайте в нашем материале.
«Согласно закону, совместно нажитое имущество супругов делится поровну. При этом не учитываются те вещи, которые получены в дар или по наследству, либо приобретены до вступления в брак. Сложности могут возникнуть и тогда, когда имущество оформлено не на супруга, а на его родителей, например. По общему правилу, оно не подлежит разделу, если не будет доказано, что оно приобреталось за счет общих средств. Также сложности возникают и с имуществом, которое приобретено за счет другого, полученного до вступления в брак. Например, жена до замужества владела однокомнатной квартирой. После вступления в брак было принято решение продать указанную недвижимость и купить более просторную. Так, жилье было продано за три миллиона рублей, а новое куплено за счет дополнительных общих средств за пять миллионов. И в этом случае часть стоимости в три миллиона остается за бывшей женой, а еще два делятся между супругами поровну», – говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.
Стоит иметь в виду, что долги также делятся пропорционально. А в случае, если осуществить раздел поровну не представляется возможным, супруг, которому досталась меньшая доля, вправе требовать денежной компенсации.
По словам эксперта, самой типичной ошибкой при разводе является деление квартиры, находящейся в ипотеке, без согласия банка.
«Важно помнить, что долги одного из супругов, возникшие в период брака, являются общими и удовлетворяются за счет совместно нажитого имущества. Также следует понимать, что права кредиторов защищаются законом. Не надо переоформлять имущество на другого супруга, если у вас уже есть просроченные обязательства. Такие сделки все равно будут оспорены, а имущество продано», – замечает адвокат Инна Новаковская.
Если один из супругов в преддверии развода пытается вывести из-под раздела часть имущества, оформляет договор дарения в пользу своих родителей, то такие сделки в случае оспаривания также будут признаны недействительными, а имущество разделят на общих основаниях. Что касается опеки над детьми, то их чаще всего оставляют в России с матерью.
«Детей до 14 лет, как правило, оставляют с матерью, если нет экстраординарных обстоятельств, таких как асоциальный образ жизни матери, угрожающий жизни и здоровью ребенка. После 14 лет решающее значение имеет мнение самого ребенка, а также возможность обеспечения нормального воспитания родителем, с которым ребенок желает остаться. При наличии несовершеннолетних детей, оставленных с одним из супругов, суд может присудить ему 2/3 доли в общем имуществе, а не 1/2. Либо в случае, когда совместная собственность была сформирована в основной части только за счет средств одного супруга, например, суд может присудить мужу ¾ от общего имущества, а жене ¼», – комментирует юрист Юрий Александров.
Не относится к общему имуществу и то, что было приобретено супругами во время брака за счет личных сбережений, имевшихся до брака, либо денежных средств, полученных от продажи личной собственности, отмечает юрист.
«Чтобы необоснованно не лишиться своего имущества при расторжении брака, перед подачей искового заявления о расторжении брака и разделе имущества необходимо обратиться к юристу, который оценит все обстоятельства, даст нужные рекомендации по спорным вопросам и поможет собрать нужные доказательства. Главное здесь доказать, что ваше личное имущество не относится к общему, а имущество, приобретенное на совместные деньги, наоборот, является общим, также необходимо не допустить возложения на вас долгов другого супруга, которые образовались без вашего согласия и не на нужды семьи», – заключил Александров.