Названы дешевые способы спасти жилье от плесени

По словам эксперта, в борьбе с плесенью хорошо помогает хлор, однако есть более экологичные методы, в том числе смесь из уксуса и соды. Ее нужно нанести на покрытый плесенью участок и подождать некоторое время, а после помыть и высушить поверхность.