Эксперт предупредил об опасности популярного метода сушки вещей

Для того, чтобы вещь поскорее высохла, и ее можно было бы надеть, некоторые прибегают к помощи верного помощника – теплых батарей. Однако сушить вещи таким образом может быть опасно для здоровья, заявил изданию Mirror инфекционист Дэвид Деннинг.