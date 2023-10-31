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Эксперт Деннинг предупредил об опасности популярного метода сушки вещей

Для того, чтобы вещь поскорее высохла, и ее можно было бы надеть, некоторые прибегают к помощи верного помощника – теплых батарей. Однако сушить вещи таким образом может быть опасно для здоровья, заявил изданию Mirror инфекционист Дэвид Деннинг.

Эксперт предупредил об опасности популярного метода сушки вещей
© Unsplash

По словам специалиста, использование данного метода делает вещи идеальной средой для размножения бактерий. Влага и тепло, как известно, способствуют появлению плесени.

"Сушка одежды на теплых батареях повышает уровень влажности в помещении до 30%, провоцируя размножение спор плесени под названием aspergillus fumigatus, которые могут привести к смертельному исходу".

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Во избежание неприятных последствий эксперт рекомендует сушить вещи в хорошо проветриваемых помещениях и вдали от спальни.

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