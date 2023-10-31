Эксперт предупредил об опасности популярного метода сушки вещей

Эксперт Деннинг предупредил об опасности популярного метода сушки вещей
Для того, чтобы вещь поскорее высохла, и ее можно было бы надеть, некоторые прибегают к помощи верного помощника – теплых батарей. Однако сушить вещи таким образом может быть опасно для здоровья, заявил изданию Mirror инфекционист Дэвид Деннинг.
По словам специалиста, использование данного метода делает вещи идеальной средой для размножения бактерий. Влага и тепло, как известно, способствуют появлению плесени.
"Сушка одежды на теплых батареях повышает уровень влажности в помещении до 30%, провоцируя размножение спор плесени под названием aspergillus fumigatus, которые могут привести к смертельному исходу".
Во избежание неприятных последствий эксперт рекомендует сушить вещи в хорошо проветриваемых помещениях и вдали от спальни.
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