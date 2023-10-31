Какие домашние цветы имеют лечебные свойства

Многие растения обладают целительными свойствами. Причем их даже не надо срывать, измельчать и употреблять в пищу.

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Достаточно того, что они растут у вас в квартире: насыщают кислород полезными веществами, а вредные примеси впитывают как губки.

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Фикус. Листья цветка выделяют фитонциды, замедляющие развитие вирусов и болезнетворных микробов. А значит, и болеть простудой вы будете реже и легче. Главное – вовремя протирайте листья растения от пыли, регулярно поливайте и опрыскивайте, но не переусердствуйте, фикус не выносит избыточной влаги, корни могут загнить. Бегония. Обладает полезным свойством впитывать в себя не только микробы, но и аллергены. Зимой ее следует держать на подоконнике, в летнее время убирать в тень. Чтобы цветку было достаточно влаги, поместите горшок в тарелку с влажным торфом или мхом. Хлорофитум. Это растение способно очищать воздух от химических опасных веществ, от краски, растворителя. Всего несколько растений очищают за сутки воздух помещения, в котором использовалась газосварка. Хлорофитум не требует особого ухода, оптимальная температура для роста +10+25°. Араукария разнолистная и криптомерия японская. Оба цветка также хорошо убирают «химию» из воздуха. Растениям нравится неяркий свет, опрыскивание и не слишком жаркий климат, до +23 С. Растут в кислой рыхлой почве из перегноя, песка и торфа. Узамбарская фиалка обладает успокаивающим свойством. Ее мягкие листья напоминают мягкую шерсть кошки, достаточно гладить несколько раз в день - и ваша нервная система придет в норму. Фиалка любит регулярный полив, питательную легкую землю, светлые подоконники. Фуксия, валлота, гиппеаструм, примула, азалия – все эти растения дают яркие красочные цветы, которые поднимают настроение. Особенно радуют их цветение промозглой осенью. Оранжевые и желтые цветы придают бодрость, согревают, вылечивает хандру; фиолетовые и синие воздействуют успокаивающе, убирают раздражение и сезонную депрессию. Каланхоэ и алоэ – оба растения содержат целебный сок, который лечит насморк, коньюктивит, гастрит. Достаточно отломить один небольшой листик, и обеспечено лекарство на несколько дней. Главное – не переусердствовать, не срезайте слишком много, иначе растение погибнет. Каланхоэ и алоэ хорошо растут в почвосмеси из 75% песка и 25% мелкого керамзита.

Кроваво-красная герань показана тем, кто страдает от мигреней. Специфический аромат цветка хорошо успокаивает головную боль.