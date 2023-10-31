Правила осенней перекопки земли на дачном участке

Завершает сезон дачных работ полная перекопка всей почвы на участке. Несмотря на то, что процесс требует много физических усилий и занимает иногда не один день, отказываться от него не стоит. Ведь кроме того, что вы переворачиваете комья земли, еще и вносите много полезных вещества. От такой подготовки зависит плодородие почвы и в конченом счете урожай будущего сезона.