Разрыхлить, удобрить, раскислить: правила осенней перекопки земли на дачном участке
Завершает сезон дачных работ полная перекопка всей почвы на участке. Несмотря на то, что процесс требует много физических усилий и занимает иногда не один день, отказываться от него не стоит. Ведь кроме того, что вы переворачиваете комья земли, еще и вносите много полезных вещества. От такой подготовки зависит плодородие почвы и в конченом счете урожай будущего сезона.
Есть много плюсов такой работы:
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- раскисление грунта. Вносить известь можно только осенью, тогда агрессивное вещество за зиму полностью растворится и не причинит вреда растениям;
- удобрение. Под перекопку обычно вносят органические подкормки, чтобы активные процессы разложения завершились к весне;
- избавление от сорняков. Переворачивая комья земли, вы обнажаете корни злостных многолетних сорняков, за зиму они вымерзнут и не доставят проблем в следующем году, а семена однолетних трав, напротив, окажутся в глубоких слоях, и это затруднит их прорастание;
- улучшение водо- и воздухопроницаемости. Перекопанный грунт становится рыхлым, весной не только быстрее оттаивает, но и прогревается.
В процессе обработки грядок придерживайтесь следующих правил.
- Выбирайте правильную глубину вспашки. Она зависит и от типа почвы, и от того, какие культуры на будущий год вы планируете сажать. Так, грядки под картофель, свеклу, редьку и морковь надо перекапывать на глубину 25-30 см. Там, где будут расти бобовые, томаты, перец и огурцы можно вскопать на глубину 15-20 см. Почву, где планируете высаживать раннюю зелень и холодостойкие культуры, например, редис, надо поднимать совсем немного – перекапывайте лишь на 10-15 см. Тогда весной она быстрее оттает и просохнет.
- Используйте удобный инструмент. Если у вас большой участок – нет смысла испытывать на прочность свое здоровье и лопатой перекапывать 15-20 соток. Лучше взять в аренду или купить мотокультиватор или же нанять специалиста, который окажет услуги по перекопке. Если огород небольшой, 4-8 соток, и при этом не весь занят грядками, то вполне можете управиться и вилами. Так вы не навредите дождевым червям, которые обитают в почве и обогащают ее гумусом.
- Раскислите почву и улучшите ее структуру. Очень часто мешает получить хороший урожай именно высокая кислотность почвы. Поэтому с осени надо вносить раскисляющие добавки – известь-пушонку, мел, доломитовую муку или золу. Также сейчас самое время немного разрыхлить грунт. Если у вас тяжелые суглинистые почвы, при перекопке можно добавить крупнозернистый речной песок фракцией 1-4 мм. Вносите из расчета 15 литров на квадратный метр. В качестве разрыхляющих добавок можно использовать перлит или вермикулит – они дороже, но позволяют регулировать также влагоемкость почвы, удерживая излишки влаги.
- Внесите органические удобрения. Это поможет насытить почву питательными веществами, сделать грунт более влагоемким. Причем сейчас можно использовать даже свежую органику – за зиму она успеет разложиться. Норма свежего навоза – 5-6 кг на кв. метр, а зрелого – 2-3 кг на кв. метр.
- Выберите подходящий метод. Перекопку можно проводить двумя основными способами. Первый – отвальный. Землю переворачивают так, чтобы верхний слой пошел на глубину. Наверху окажутся сорняки и вредители, которых склюют птицы. Второй способ - безотвальный. Ком земли возвращается на место. Этот метод считается более экологичным и наносит меньше вреда микрофлоре, обитающей в земле.
По материалам ogorod.ru