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Разрыхлить, удобрить, раскислить: правила осенней перекопки земли на дачном участке

Завершает сезон дачных работ полная перекопка всей почвы на участке. Несмотря на то, что процесс требует много физических усилий и занимает иногда не один день, отказываться от него не стоит. Ведь кроме того, что вы переворачиваете комья земли, еще и вносите много полезных вещества. От такой подготовки зависит плодородие почвы и в конченом счете урожай будущего сезона.

Правила осенней перекопки земли на дачном участке
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Есть много плюсов такой работы:

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  • раскисление грунта. Вносить известь можно только осенью, тогда агрессивное вещество за зиму полностью растворится и не причинит вреда растениям;
  • удобрение. Под перекопку обычно вносят органические подкормки, чтобы активные процессы разложения завершились к весне;
  • избавление от сорняков. Переворачивая комья земли, вы обнажаете корни злостных многолетних сорняков, за зиму они вымерзнут и не доставят проблем в следующем году, а семена однолетних трав, напротив, окажутся в глубоких слоях, и это затруднит их прорастание;
  • улучшение водо- и воздухопроницаемости. Перекопанный грунт становится рыхлым, весной не только быстрее оттаивает, но и прогревается.

В процессе обработки грядок придерживайтесь следующих правил.

  1. Выбирайте правильную глубину вспашки. Она зависит и от типа почвы, и от того, какие культуры на будущий год вы планируете сажать. Так, грядки под картофель, свеклу, редьку и морковь надо перекапывать на глубину 25-30 см. Там, где будут расти бобовые, томаты, перец и огурцы можно вскопать на глубину 15-20 см. Почву, где планируете высаживать раннюю зелень и холодостойкие культуры, например, редис, надо поднимать совсем немного – перекапывайте лишь на 10-15 см. Тогда весной она быстрее оттает и просохнет.
  2. Используйте удобный инструмент. Если у вас большой участок – нет смысла испытывать на прочность свое здоровье и лопатой перекапывать 15-20 соток. Лучше взять в аренду или купить мотокультиватор или же нанять специалиста, который окажет услуги по перекопке. Если огород небольшой, 4-8 соток, и при этом не весь занят грядками, то вполне можете управиться и вилами. Так вы не навредите дождевым червям, которые обитают в почве и обогащают ее гумусом.
  3. Раскислите почву и улучшите ее структуру. Очень часто мешает получить хороший урожай именно высокая кислотность почвы. Поэтому с осени надо вносить раскисляющие добавки – известь-пушонку, мел, доломитовую муку или золу. Также сейчас самое время немного разрыхлить грунт. Если у вас тяжелые суглинистые почвы, при перекопке можно добавить крупнозернистый речной песок фракцией 1-4 мм. Вносите из расчета 15 литров на квадратный метр. В качестве разрыхляющих добавок можно использовать перлит или вермикулит – они дороже, но позволяют регулировать также влагоемкость почвы, удерживая излишки влаги.
  4. Внесите органические удобрения. Это поможет насытить почву питательными веществами, сделать грунт более влагоемким. Причем сейчас можно использовать даже свежую органику – за зиму она успеет разложиться. Норма свежего навоза – 5-6 кг на кв. метр, а зрелого – 2-3 кг на кв. метр.
  5. Выберите подходящий метод. Перекопку можно проводить двумя основными способами. Первый – отвальный. Землю переворачивают так, чтобы верхний слой пошел на глубину. Наверху окажутся сорняки и вредители, которых склюют птицы. Второй способ - безотвальный. Ком земли возвращается на место. Этот метод считается более экологичным и наносит меньше вреда микрофлоре, обитающей в земле.

По материалам ogorod.ru