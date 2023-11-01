Какую температуру поддерживать дома в холода

В Сибирь постепенно приходит зима, и во многих регионах уже выпал снег. Можно прогуляться вечером после работы, поиграть в снежки в местном парке.

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Главное после валяний в снегу – вернуться в теплый дом. Ведь микроклимат в квартире кардинальным образом влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние жильцов.

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Какой должна быть температура в помещении; что делать, если в квартире слишком жарко или прохладно, и в каких случаях следует обращаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру – попытался разобраться «ФедералПресс».

Оптимальная температура дома

На температурный режим влияет не только материал, из которого изготовлен дом, пусть даже многоквартирный, но и климат в регионе. Имеют значение также уровень влажности воздуха и атмосферное давление. Именно эти факторы задают тепловой диапазон.

Из-за смены сезонов меняется и температура в доме. В теплые месяцы она всегда выше, чем в зимний период. К примеру, в летнее время оптимальная температура в помещении, которое находится в умеренной климатической зоне, варьируется в диапазоне от +22 до +25 градусов. Иногда температура в квартире может опускаться до 18–19 градусов.

Примечательно, что возраст человека также оказывает существенное влияние на то, какая температура воздуха для него будет наиболее комфортной. При этом индивидуальные предпочтения относительно тепловых режимов не всегда положительно влияют на здоровье. Так, при слишком высокой температуре, когда кондиционер не охлаждает воздух в комнате жарким летним днем, человеку будет некомфортно находиться в помещении.

Стоит отметить, что для детей дома необходимо обеспечивать стабильную положительную температуру от +20 до +23 градусов. В случае, если комната предназначена для грудничка, тогда за температурным режимом нужно следить очень тщательно, потому что младенцы особенно тяжело переносят изменения температуры. Их тела еще не умеют осуществлять полноценную терморегуляцию, как у взрослых людей.

Согласно нормам

По данным СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», допустимые нормы температуры в квартирах следующие:

кухня и туалет – от +18 до +26 градусов;

ванная или совмещенный санузел – от +24 градусов;

жилая комната – от +18 градусов;

холл, лестничная клетка, лифты – от +16 градусов.

Эти показатели можно превышать не более чем на 4 градуса. Днем снижать температуру нельзя, а вот в ночное время, с 00:00 до 5:00, температуру можно снизить, но только на 3 градуса. При этом отопление должны подавать постоянно, суммарный перерыв в подаче тепла не может превышать 24 часа.

Если температура отклоняется от нормы

Причина перепадов температуры в квартирах в холода должна быть известна коммунальщикам, и сотрудники управляющей компании обязаны ее назвать. Обратиться в УК можно письменно или по телефону. При этом обращение должны зарегистрировать, присвоив ему индивидуальный номер. В течение двух часов коммунальщики должны назначить проверку.

По результатам проверки управляющая компания должна составить акт и указать в нем выявленные нарушения и температуру на момент визита специалиста.

Если у жильца и коммунальщиков возникли разногласия по полученным данным, проводят повторную проверку.

Очень холодно

Если отопительный сезон стартовал, а в квартире холодно, то следует понять, куда уходит тепло. Для этого нужен тепловизор. Это прибор, который по датчикам определяет температуру в помещениях. В любом случае лучше утеплить: входную дверь; окна; потолок, проложив утеплитель между обычным потолком и натяжным. Особенно это актуально для квартир, которые находятся на последнем этаже; стены при помощи специального материала, но в этом случае сократится площадь помещения.

Слишком жарко

Если в отопительный сезон в квартире слишком жарко, придется обратиться в управляющую компанию. Специалист проверит, правильно ли отрегулирована батарея. При необходимости жильцы могут установить радиаторы с регулировкой подачи теплоносителя или балансировочный кран на стояк отопления.

Куда жаловаться

Если причина холода в квартире – едва теплые батареи, это повод обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую компанию. Они направят специалиста для проверки качества коммунальных услуг и проведения замеров температуры в квартире. Устранить проблемы коммунальщики должны в течение суток. При возникновении серьезных поломок сроки могут увеличить до семи дней.

Если через неделю температура все так же не соответствует минимальным нормам СанПиН, собственник квартиры может направить жалобу в:

жилищную инспекцию;

местную администрацию;

Роспотребнадзор;

прокуратуру.