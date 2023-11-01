Огородникам на заметку: как избавиться от проволочника осенью

Наступил последний осенний месяц. Устойчивого снежного покрова в Подмосковье пока нет, поэтому многие еще проводят разные работы на своих дачных участках. Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород» порекомендовал заняться борьбой с проволочниками - личинками всех жуков-щелкунов. Они являются головной болью для огородников, так как пожирают клубни, корешки и луковицы.

Чтобы избавиться от проволочника, также важно в течение сезона удалять сорняки, особенно по границам участка. По данным источника, именно «из-за забора» на огород обычно мигрируют личинки жуков-щелкунов. Важно убирать пырей и другие злаковые травы, а еще сеять белую горчицу, редьку и рапс в сочетании с бобовыми. Кроме того, почву при необходимости следует известковать раз в 3-4 года - проволочникам по душе закисленный почвенный субстрат.