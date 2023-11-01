Дачникам назвали пользу червивых грибов

Дачникам рекомендовали использовать собранные в лесу червивые грибы в качестве подкормки. Такой совет в разговоре с изданием «БелНовости» Анастасия Коврижных.

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Для приготовления подкормки эксперт посоветовала измельчить червивые грибы и высыпать их в ведро, залив водой. Соотношение объема массы грибов и воды должно быть равным, отметила эксперт. Дачникам рекомендуется подождать сутки, затем пропустить получившуюся жидкость через фильтрующую поверхность и разбавить чистой водой.