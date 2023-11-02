Садово-огородные работы, которые нужно провести в ноябре

Совсем скоро в столичном регионе воцарится ноябрьское серое межсезонье, дачный сезон подойдет к концу. В идеале нужно доделать все необходимые садово-огородные работы до начала ноября, но при комфортной погоде процесс можно немного затянуть.

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Например, стоит закончить защиту ягодных кустарников и многолетников перед зимой, удобрить почву, обрезать плодовые деревья. Об этом сообщает издание «Шешминская новь» со ссылкой на замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Гузель Хусаинову.

У привитых плодовых деревьев можно заменить колышки на более высокие. Также стоит заготовить черенки, которые пригодятся в будущем для прививочных работ. Садоводы обрезают надземную часть многолетников, сеют люпин, календулу и космею.

Розы необходимо утеплять, когда температура воздуха составит около -8 градусов. А вокруг растений, которым приходится тяжко в период заморозков, стоит разложить мульчу с сухими листьями или древесной корой.

По словам эксперта, ноябрь отлично подходит для стрижки газона, так как трава не успеет вырасти и замерзнуть. Кроме того, следует удалить больную кору с деревьев.