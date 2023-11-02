Как сэкономить на электроэнергии

Специалисты Роскачества дали горожанам советы, которые помогут снизить счета за электроэнергию.

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Так, не стоит оставлять включенными в режиме ожидания электроприборы, так как они расходуют много электроэнергии даже в положении stand by. То же касается зарядного устройства в розетке.

При готовке на электроплите следует использовать посуду с толстым дном и обязательно накрывать ее крышками, так в три раза меньше расходуется энергии. Для подогрева или разморозки блюд рекомендуется использовать микроволновку.

Также эксперты посоветовали чаще размораживать холодильник, так как толстый слой льда ухудшает охлаждение заморозок и увеличивает потребление ресурса.

Помимо этого, при стирке следует полностью загружать стиральную машину, сортировать белье и использовать оптимальный режим.