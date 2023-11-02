Как грамотно хранить крупногабаритные вещи в квартире

Отсутствие доступной альтернативы в виде гаража или мини-склада порой заставляет людей размещать в городской квартире то, что размещать в ней проблематично, да и в принципе не стоит.

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Сайт "РИА Недвижимость" узнал у экспертов, где и как хранить сезонную резину для автомобиля, спортинвентарь, электроинструмент и в целом групногабаритные вещи в обычной квартире.

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Электроинструменты

Если обычные инструменты вроде молотка или пилы в квартире можно хранить практически везде, то к размещению электроинструментов есть особые требования – иначе есть риск, что они просто испортятся.

Лучше всего держать их в специальных деревянных или фанерных ящиках, разместив на расстоянии в 30-50 сантиметров от пола – это важно для воздухообмена, советуют в Fischer. Категорически не стоит класть электроинструменты в полиэтиленовые пакеты – контейнеры должны быть воздухопроницаемыми, ведь герметичная упаковка может привести к образованию конденсата и излишней влажности.

А если инструмент остается зимовать на балконе, то в ящики стоит положить силикагелевые вкладыши – например, из обувных коробок, или в каждый из них поместить пару "мячиков" из скомканных газет.

Есть и другие правила:

аккумуляторы инструмента, который хранится в неотапливаемых помещениях, нужно унести в тепло;

нельзя класть электроинструмент "вповалку" – у каждого должно быть свое отдельное место;

если инструмент отправляется на длительное хранение, например – на балконе, его нужно подготовить – заточить лезвия, цепи или ножи и смазать их соответствующим минеральным маслом.

Спортинвентарь

Оптимальным вариантом для хранения велосипеда будет повесить его на стену прихожей или балкона, советует руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава. Также подойдет для этих целей ниша в коридоре.

Закрепить велосипед на стене можно с помощью специальных держателей, рассказывает эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов.

По его словам, на рынке сегодня представлены следующие варианты:

Кронштейн для велосипеда настенный

С его помощью можно надежно подвесить велосипед на стену за обод переднего колеса в вертикальном положении. Система позволяет хранить рядом несколько велосипедов.

При этом их можно легко снимать для частых поездок. Крепить кронштейн следует так, чтобы его верхняя граница располагалась не ниже двух метров от пола. Такое крепление подходит для всех типов велосипедов.

Подъемный механизм

Он имеет механизм "лифт" – велосипед можно поднять под потолок на нужную высоту и опустить с помощью веревки. Подходит для длительного хранения и для помещений с высокими потолками – более 4 метров. На подъемный механизм можно закрепить велосипед весом не более 20 килограммов.

Горизонтальный велодержатель

Он крепится на стену и позволяет хранить сразу несколько велосипедов. Подобная конструкция хороша тем, что при подвешивании колеса велосипеда не соприкасаются со стеной, и она остается чистой. При необходимости держатель можно сложить. Лапы изделия имеют обрезиненную поверхность, чтобы велосипед не соскальзывал. При креплении держателя важно не промахнуться с расстоянием до смежной стены, чтобы колеса поместились и не пачкали ее.

Держатель велосипеда за педаль

Такое крепление отлично подходит для небольших помещений. Велосипед крепится к стене за педаль на крепеж, который выполнен под углом. Сам велосипед при этом опирается на колеса. В некоторых комплектах предусмотрены уголки, которые крепятся к стене под колеса велосипеда, чтобы не испачкать стену. Но также их можно сделать самостоятельно из строительного уголка.

Крюк для велосипеда

Такой крюк монтируется на потолок или стену. Существуют модели, которые не требуют дополнительных инструментов и манипуляций, они просто ввинчиваются в поверхность. Другие могут комплектоваться пластинами, которые крепятся к стене, а в них уже вкручивается крюк. За счет пластины колесо не контактирует со стеной, и она остается чистой.

Для спортинвентаря поменьше – сноубордов, горных лыж, роликов – вариантов хранения в квартире больше.

"Сноуборд, к примеру, можно хранить в вертикальном отсеке или на антресоли шкафа, гардеробной или под кроватью с подъемным механизмом, также предусмотрев специализированный чехол. Или можно изготовить под заказ стойку, похожую на ту, что красуются на горнолыжных курортах, а также приобрести держатели с креплением к стене и даже к потолку", – рассказывает Антелава.

В последнем случае сноуборд, сапборд или лыжи можно будет даже использовать как арт-объект в гостиной, добавляет дизайнер, куратор Geometrium School Евгения Титова. Главное условие – это чистота и отсутствие прямых солнечных лучей.

Для того чтобы повесить сноуборд или лыжи на стену, используют различные настенные держатели, полки и рейлинги. Они компактны, поэтому закрепить их можно практически в любом месте, отмечает Соколов.

Также есть наборы для спортивного инвентаря, на которых удобно разместить сразу несколько пар лыж с палками и ботинками, а также спортивную одежду, добавляет эксперт.

Кроме того, по словам Соколова, есть многофункциональные системы хранения, которые позволяют компактно хранить разные виды инвентаря вместе. Расположение элементов можно моделировать в зависимости от наличия свободного пространства.

Сезонные и крупногабаритные вещи

Для хранения сезонных вещей – пуховиков, дубленок, шуб – оптимально подойдет шкаф-купе, говорит Титова.

"Чтобы его спроектировать, замерьте длину, ширину и высоту того, что планируете там хранить. Шкаф разделите на соответствующие секции. Глубину можно сделать стандартной: 70-80 см внутреннего пространства достаточно для сезонных вещей на вешалках, в специальных кофрах или вакуумных пакетах", – советует она.

При раскладывании вещей в шкафу Антелава рекомендует придерживаться следующих принципов:

самые нужные и часто используемые вещи надо хранить на уровне глаз и пояса, чтобы можно было просто их достать, не тратя дополнительных усилий;

платья, шубы, костюмы требуют вертикального хранения, поэтому для них обязательно должны быть плечики;

если в шкафу есть антресоли, то туда убираются вещи не по сезону или наиболее редко используемые. Обувь же располагается на нижнем уровне в специальных отсеках для хранения;

внутри большого шкафа стоит предусмотреть освещение, которое поможет быстро сориентироваться и найти все необходимое, не тратя дополнительное время.

Чтобы вещи не прели, а внутри шкафа сохранялся комфортный микроклимат, в нем надо сделать вентиляцию. Ее можно провести, например, под натяжным потолком, добавляет Титова.

Если такой возможности нет, то стоит приобрести специальные поглотители влаги для шкафов, в состав которых входят абсорбирующие гранулы, предназначенные для впитывания избыточной влаги. Пройдя слой поглощающих гранул, влага преобразуется в капли воды, которые стекают в емкость, защищенную от протекания.

Особенно это важно для шуб, которые необходимо хранить в темном и хорошо проветриваемом помещении. Внутрь шкафа их надо вешать, предварительно проветрив, хорошо просушив и разместив на широкие прочные плечики, спрятать в чехол, дает еще одну рекомендацию Антелава.

При этом для хранения шуб нельзя использовать полиэтиленовые чехлы и вакуумные пакеты – они подходят только для повседневной одежды, постельного белья, мягких игрушек. Для шуб можно использовать лишь тканевые чехлы – они хорошо пропускают воздух, а вещь из меха должна "дышать", дают рекомендацию в сети фабрик химчистки "Диана".

Также очень важно предусмотреть и средства от моли – природные инсектициды или химические препараты.

Автомобильные шины

В том случае, если в квартире приходится хранить шины для авто, их оптимальнее размещать на балконе – так грязь и запах от них не будут попадать в жилые помещения, говорят дизайнеры.

Шины лучше всего прикрепить на стену, для этого нужно использовать специальные настенные кронштейны, говорит, дизайнер интерьеров онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи" Екатерина Корнилова.

По ее словам, такие кронштейны лучше всего смонтировать в нижней части стены, а над ними разместить шкафчик с дверцами или полки, где можно поставить ящики инструментами и прочими хозяйственными принадлежностями.

"Нужно иметь в виду, что кронштейны должны выдерживать немалый вес – одна покрышка может весить и 30 килограммов, а с диском – и все 50. Чем тяжелее груз, тем чаще должны располагаться кронштейны. Но, в среднем, хватает шага между направляющими в 60–70 сантиметров", – объясняет руководитель российской испытательной лаборатории ГК Fischer Дмитрий Киселев.

Он дает следующие рекомендации по хранению шин на балконе:

колеса в сборе на дисках – стопкой "лежа". покрышки без диска надо хранить "стоймя",