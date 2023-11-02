Специалисты рассказали, когда нельзя удобрять комнатные растения

В уходе за комнатными растениями очень важно вносить подкормку только в тот период, когда это действительно нужно, иначе вместо пользы можно нанести серьезный вред.

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По словам экспертов, удобрять комнатные цветы нельзя, когда они находятся в состоянии покоя или болеют. Также от подкормки стоит отказаться, если растение недавно пересадили и оно не укоренилось в новом субстрате.

В данном случае лучше всего подождать 2-3 недели после пересадки и только потом вносить полезные вещества. Кроме того, запрещено удобрять цветы, если их длительный период времени не поливали. В момент подкормки земля в горшке должна быть обязательно влажной.

В холодное время года специалисты телеграм-канала "Цветочница"рекомендуют гораздо реже вносить дополнительные микроэлементы под растения, так как в этот период они потребляют меньше воды и питательных элементов.