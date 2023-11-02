Что такое дизайнерские елки

Благодаря современным технологиям искусственные елки и сосны сложно отличить от живых деревьев, так как прорабатываются все детали. У литых елей реалистично смотрится каждая иголочка. При этом они отличаются долговечностью и простотой в использовании, поэтому часто применяются для праздничного оформления не только квартир и загородных домов, но и офисов, магазинов, салонов красоты. Благодаря такому декору поднимается настроение, повышается лояльность потенциальных клиентов. Устанавливать такие ели можно каждый год, так как они сохраняют первоначальный вид, если соблюдать элементарные правила ухода.

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Если вы в поисках подходящей елки для предстоящих новогодних праздников, то можете столкнуться с таким понятием, как дизайнерские елки. Особенность в том, что они уже идут в комплекте с украшениями и мелким декором. Над оформлением таких елок работают дизайнеры. Они подбирают подходящие по цвету, размерам и форме игрушки и декорации. Покупатель видит, как выглядит елка после декоративного оформления. Он понимает, насколько она хорошо впишется в интерьер. Еще одно из преимуществ — не нужно самостоятельно разрабатывать проект и подбирать украшения, искать их в разных магазинах. Покупка дизайнерской елки под ключ — это выгодно и удобно.

Среди преимуществ дизайнерских елок также стоит отметить:

— грамотно подобранное цветовое сочетание декора;

— эффектный внешний вид;

— целостность замысла.