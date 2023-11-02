Увлажнители воздуха: как они работают и на что обращать внимание при покупке

Увлажнители воздуха, которые всегда ассоциировались со здоровьем, не перестают завоевывать популярность, многие люди выбирают их для ухода за домом и обеспечения дополнительной влажности, улучшающей окружающую среду.

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Если бы нам пришлось резюмировать в одном предложении, какова функция увлажнителя, мы бы сказали, что сделать окружающую среду более здоровой и приятной. Увлажнители созданы с целью создания или повышения влажности в помещении за счет испарения воды.

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Для чего нужен увлажнитель воздуха

Испаряя воду из их резервуаров, увлажнители воздуха делают атмосферу в помещении более здоровой и устраняют проблемы, которые иногда могут возникать из-за перепадов температур, невозможности открыть окна, повышения температуры., сухости от отопления и т.д.

Повышенная влажность связана с улучшением здоровья людей, ее воздействие на дыхательные пути и кожу более чем доказана, в дополнение к снижению шансов заболеть. Увлажнители воздуха также можно использовать с другими целями, более ориентированными на физическое и психическое благополучие, например, с целью обрести большее спокойствие, расслабиться.

Влияние увлажнителей воздуха на здоровье

Обычно причины покупки увлажнителя связаны со здоровьем. Первое, что достигается, - это уменьшение сухости в некоторых помещениях и проблем с дыханием, которые это может вызвать, таких как сухость в горле, чувство обезвоживания, повышенная вероятность попадания вирусов в рот, горло и нос...

Повышенная влажность в помещении ограничивает циркуляцию микробов, которые испытывают большие затруднения при перемещении по воздуху из-за паровой нагрузки в воздухе, что приводит к значительному снижению шансов заразиться вирусами и болезнями.

Если эти увлажнители сочетаются с каким-либо типом HEPA-фильтра, они также помогут заметно снизить содержание аллергенов в помещениях. И если вы страдаете от этой проблемы, сухость глаз и дыхательных путей значительно уменьшатся. Облегчение при дыхании будет заметным.

С помощью этих устройств уменьшается чувство сухости кожи, доказана их эффективность при кожных проблемах, связанных с этим заболеванием, и преимущества, которые они приносят людям.

Избегая сухости в горле и носу, некоторые люди улучшают свое дыхание во время сна, а храп и другие неприятные ощущения уменьшаются.

Но, пожалуй, самый важный аспект заключается в том, что увлажнители воздуха могут служить для оптимизации лечения и выздоровления от некоторых заболеваний. Простуда, бронхит, ларингит, слизь ... Люди, страдающие этими очень распространенными проблемами, находят помощь в их преодолении и сокращении времени на выздоровление.

Какими бывают увлажнители воздуха

В увлажнителях с холодным туманом используется ультразвуковая система для испарения воды, которая распространяется по всей комнате. Благодаря тому, что они действуют аналогично ароматическим диффузорам, одно из их основных преимуществ перед другими моделями заключается в том, что они не выделяют тепло в помещение, не испаряя воду с помощью тепловой системы. Кроме того, это также делает пар более мягким и легким для всасывания через дыхательные пути.

Увлажнители с горячим туманом используют более классическую систему и нагревают воду для ее испарения. Такие увлажнители немного устарели, но по-прежнему используются с медицинской точки зрения. Кроме того, теплый пар приятен в зимнее время.

Увлажнители с дополнительными функциями. Существуют также увлажнители, которые продаются с ароматическими диффузорами. Они не только выпускают пар, но и помогают освежить комнату с помощью ароматических масел, которые также можно приобрести и которые наполняют комнату ароматом. Их основная цель - превратить пространство в более приятные места, помочь расслабиться, а в некоторых случаях скрыть другие запахи.

Существуют также увлажнители с ионизатором в стандартной комплектации, которые, как утверждается, испускают отрицательные ионы для поражения микробов, любых существующих загрязняющих частиц и, в целом используются для очистки воздуха в помещении, чтобы сделать его более здоровым. Хотя по поводу этих моделей есть некоторые разногласия.

Наконец, существуют высококачественные очистители воздуха, которые также имеют функцию увлажнителя. Эти очистители поглощают воздух и после прохождения его через различные фильтры, обычно HEPA и с активированным углем, возвращают его чистым и без запаха.

Как работает увлажнитель воздуха

Как и большинство бытовых приборов, сегодня пользоваться увлажнителем воздуха чрезвычайно просто. Почти во всех случаях достаточно наполнить резервуар для воды и включить его. Мощность, при которой они будут работать, можно регулировать в зависимости от текущих потребностей.

Самые современные из них сразу отключаются, если в них заканчивается вода, есть и модели, где следует проявлять осторожность, чтобы они не продолжали работать или, в некоторых случаях, не привели к аварии при отсутствии в них воды. На этот момент следует обратить внимание при покупке.

Один из факторов, который следует учитывать, - это используемый тип воды. В зависимости от модели обычно рекомендуется использовать дистиллированную или обычную воду. Обычно для увлажнителей с горячим туманом используется обычная вода, а для увлажнителей с холодным туманом требуется дистиллированная. В инструкции указывается данная информация, и это следует учитывать, чтобы использование увлажнителя не стало вредным для здоровья.

Воду следует менять каждый раз, когда вы собираетесь включать увлажнитель.