Увлажнители воздуха: как они работают и на что обращать внимание при покупке
Увлажнители воздуха, которые всегда ассоциировались со здоровьем, не перестают завоевывать популярность, многие люди выбирают их для ухода за домом и обеспечения дополнительной влажности, улучшающей окружающую среду.
Если бы нам пришлось резюмировать в одном предложении, какова функция увлажнителя, мы бы сказали, что сделать окружающую среду более здоровой и приятной. Увлажнители созданы с целью создания или повышения влажности в помещении за счет испарения воды.
Для чего нужен увлажнитель воздуха
Испаряя воду из их резервуаров, увлажнители воздуха делают атмосферу в помещении более здоровой и устраняют проблемы, которые иногда могут возникать из-за перепадов температур, невозможности открыть окна, повышения температуры., сухости от отопления и т.д.
Повышенная влажность связана с улучшением здоровья людей, ее воздействие на дыхательные пути и кожу более чем доказана, в дополнение к снижению шансов заболеть. Увлажнители воздуха также можно использовать с другими целями, более ориентированными на физическое и психическое благополучие, например, с целью обрести большее спокойствие, расслабиться.
Влияние увлажнителей воздуха на здоровье
Обычно причины покупки увлажнителя связаны со здоровьем. Первое, что достигается, - это уменьшение сухости в некоторых помещениях и проблем с дыханием, которые это может вызвать, таких как сухость в горле, чувство обезвоживания, повышенная вероятность попадания вирусов в рот, горло и нос...
Повышенная влажность в помещении ограничивает циркуляцию микробов, которые испытывают большие затруднения при перемещении по воздуху из-за паровой нагрузки в воздухе, что приводит к значительному снижению шансов заразиться вирусами и болезнями.
Если эти увлажнители сочетаются с каким-либо типом HEPA-фильтра, они также помогут заметно снизить содержание аллергенов в помещениях. И если вы страдаете от этой проблемы, сухость глаз и дыхательных путей значительно уменьшатся. Облегчение при дыхании будет заметным.
С помощью этих устройств уменьшается чувство сухости кожи, доказана их эффективность при кожных проблемах, связанных с этим заболеванием, и преимущества, которые они приносят людям.
Избегая сухости в горле и носу, некоторые люди улучшают свое дыхание во время сна, а храп и другие неприятные ощущения уменьшаются.
Но, пожалуй, самый важный аспект заключается в том, что увлажнители воздуха могут служить для оптимизации лечения и выздоровления от некоторых заболеваний. Простуда, бронхит, ларингит, слизь ... Люди, страдающие этими очень распространенными проблемами, находят помощь в их преодолении и сокращении времени на выздоровление.
Какими бывают увлажнители воздуха
В увлажнителях с холодным туманом используется ультразвуковая система для испарения воды, которая распространяется по всей комнате. Благодаря тому, что они действуют аналогично ароматическим диффузорам, одно из их основных преимуществ перед другими моделями заключается в том, что они не выделяют тепло в помещение, не испаряя воду с помощью тепловой системы. Кроме того, это также делает пар более мягким и легким для всасывания через дыхательные пути.
Увлажнители с горячим туманом используют более классическую систему и нагревают воду для ее испарения. Такие увлажнители немного устарели, но по-прежнему используются с медицинской точки зрения. Кроме того, теплый пар приятен в зимнее время.
Увлажнители с дополнительными функциями. Существуют также увлажнители, которые продаются с ароматическими диффузорами. Они не только выпускают пар, но и помогают освежить комнату с помощью ароматических масел, которые также можно приобрести и которые наполняют комнату ароматом. Их основная цель - превратить пространство в более приятные места, помочь расслабиться, а в некоторых случаях скрыть другие запахи.
Существуют также увлажнители с ионизатором в стандартной комплектации, которые, как утверждается, испускают отрицательные ионы для поражения микробов, любых существующих загрязняющих частиц и, в целом используются для очистки воздуха в помещении, чтобы сделать его более здоровым. Хотя по поводу этих моделей есть некоторые разногласия.
Наконец, существуют высококачественные очистители воздуха, которые также имеют функцию увлажнителя. Эти очистители поглощают воздух и после прохождения его через различные фильтры, обычно HEPA и с активированным углем, возвращают его чистым и без запаха.
Как работает увлажнитель воздуха
Как и большинство бытовых приборов, сегодня пользоваться увлажнителем воздуха чрезвычайно просто. Почти во всех случаях достаточно наполнить резервуар для воды и включить его. Мощность, при которой они будут работать, можно регулировать в зависимости от текущих потребностей.
Самые современные из них сразу отключаются, если в них заканчивается вода, есть и модели, где следует проявлять осторожность, чтобы они не продолжали работать или, в некоторых случаях, не привели к аварии при отсутствии в них воды. На этот момент следует обратить внимание при покупке.
Один из факторов, который следует учитывать, - это используемый тип воды. В зависимости от модели обычно рекомендуется использовать дистиллированную или обычную воду. Обычно для увлажнителей с горячим туманом используется обычная вода, а для увлажнителей с холодным туманом требуется дистиллированная. В инструкции указывается данная информация, и это следует учитывать, чтобы использование увлажнителя не стало вредным для здоровья.
Воду следует менять каждый раз, когда вы собираетесь включать увлажнитель.
Наконец, хотя это очень безопасные устройства, желательно, чтобы их использование было под контролем. То есть проблемным пожилым людям и детям лучше не использовать их в одиночку или в случае наличия маленьких детей, увлажнитель должен стоять вне их досягаемости. То же самое можно сказать и о домашних животных.