Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они выжили зимой

Зимой природа отдыхает - растения сбрасывают листву, сокодвижение замедляется, никакой зелени, сплошные ветки. И никого это не удивляет. Но от комнатных растений мы всегда ждем новых листочков и побольше, хотя и на них тоже влияет зима.

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"Рамблер" рассказывает, что происходит с растениями зимой и как им помочь дожить до весны.

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Освещение

Свет для растений - основа всего. Только на свету происходит фотосинтез - процесс превращения воды и углекислого газа в глюкозу, который происходит в органеллах растительной клетки - хлоропластах - зеленых пластидах, содержащих хлорофилл. Именно это вещество окрашивает листья в зеленый цвет. Когда световой день сокращается, то есть осенью и зимой, на фотосинтез остается меньше времени, а значит и питательных веществ растение производит значительно меньше.

К скудному освещению могут приспособиться практически все комнатные растения, но ожидать от них буйного роста не стоит, наоборот стоит обеспечить максимальный покой, например, перенести в более прохладную комнату и пореже поливать. Но важно, чтобы были выполнены оба условия - прохлада и сокращение полива.

Сухой воздух

Не нужно ставить растения рядом с батарей, также стоит беречь их от сквозняков, иначе растение может сбросить листья. Опытные цветоводы рекомендуют опрыскивать листья только в том случае, если этот процесс приносит удовольствие, если задача - помочь растению, лучше отнести его в душ и помыть листья горячей водой. Температура воды должна быть такой, чтобы руке было приятно. Грунт стоит прикрыть, чтобы не попадала лишняя влага.

Полив

Зимой поливать растения нужно реже, но насколько стоит сократить частоту поливов, можно определить только индивидуально. Если света мало, то и воды нужно меньше. Убедиться в том, что растение пора поливать, очень просто, нужно опустить палец в грунт. Он должен быть достаточно рыхлым, чтобы можно было без давления опустить палец на глубину фаланги. Если очень сухо - можно полить.

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