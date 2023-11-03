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Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они выжили зимой

Зимой природа отдыхает - растения сбрасывают листву, сокодвижение замедляется, никакой зелени, сплошные ветки. И никого это не удивляет. Но от комнатных растений мы всегда ждем новых листочков и побольше, хотя и на них тоже влияет зима.

Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они выжили зимой
© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, что происходит с растениями зимой и как им помочь дожить до весны.

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Освещение

Свет для растений - основа всего. Только на свету происходит фотосинтез - процесс превращения воды и углекислого газа в глюкозу, который происходит в органеллах растительной клетки - хлоропластах - зеленых пластидах, содержащих хлорофилл. Именно это вещество окрашивает листья в зеленый цвет. Когда световой день сокращается, то есть осенью и зимой, на фотосинтез остается меньше времени, а значит и питательных веществ растение производит значительно меньше.

К скудному освещению могут приспособиться практически все комнатные растения, но ожидать от них буйного роста не стоит, наоборот стоит обеспечить максимальный покой, например, перенести в более прохладную комнату и пореже поливать. Но важно, чтобы были выполнены оба условия - прохлада и сокращение полива.

Сухой воздух

Не нужно ставить растения рядом с батарей, также стоит беречь их от сквозняков, иначе растение может сбросить листья. Опытные цветоводы рекомендуют опрыскивать листья только в том случае, если этот процесс приносит удовольствие, если задача - помочь растению, лучше отнести его в душ и помыть листья горячей водой. Температура воды должна быть такой, чтобы руке было приятно. Грунт стоит прикрыть, чтобы не попадала лишняя влага.

Комнатные растения, которые выживут даже у новичков на северных окнах

Полив

Зимой поливать растения нужно реже, но насколько стоит сократить частоту поливов, можно определить только индивидуально. Если света мало, то и воды нужно меньше. Убедиться в том, что растение пора поливать, очень просто, нужно опустить палец в грунт. Он должен быть достаточно рыхлым, чтобы можно было без давления опустить палец на глубину фаланги. Если очень сухо - можно полить.

Вредители и болезни

Короткий световой день и частый полив - идеальные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций. При этом ослабленное растение становится легкой добычей для всевозможных вредителей. Нужно регулярно и очень внимательно осматривать каждый лист, желательно с фонариком и лупой, чтобы не пропустить ни одного паразита и вовремя обработать растение.

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