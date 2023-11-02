Как ухаживать за пуансеттией

Цветок пуансеттия происходит из субтропиков Центральной Америки и Мексики. В США и ряде других стран это растение давно считается символом Рождества и Нового года.

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В России «рождественская звезда» тоже приобретает популярность.

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О том, каким должен быть грамотный уход за пуансеттией, чтобы она продолжала радовать глаз и после новогодних праздников, — в материале «Ленты.ру».

Что такое пуансеттия?

Этот цветок также называется молочай красивейший — растение является представителем семейства молочайные. Пуансеттия — вечнозеленый кустарник, и в природных условиях достигает высоты до трех метров. В период цветения вокруг скромных соцветий появляются яркие прицветники — их расцветка может быть красной, розовой, пестрой, молочно-белой.

3 метра может достигать высота пуансеттии в природных условиях

В комнатных условиях кустики вырастают небольшими — они достигают в высоту не более полуметра, а размеры прицветников и листьев составляют от 10 до 15 сантиметров в длину.

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Пуансеттия зацветает ближе к Новому году, сами цветы мелкие и неприметные, а вот большие красные листья пуансеттии, окружающие соцветие, в самом деле напоминают звезду, чем и обусловлено второе название цветка — «рождественская звезда».

Однако по завершении цветения с куста опадают листья. Иногда после этого растение погибает, однако соблюдение правил ухода позволяет пуансеттии жить долго. Поэтому при комфортных условиях растение будет радовать хозяев своим эффектным цветением даже после новогодних праздников.

Когда люди начали культивировать пуансеттию?

Еще в XVI веке пуансеттия упоминается в христианской легенде о мальчике, который хотел подарить что-нибудь Христу на Рождество. У него не было денег на подарок, поэтому он решил нарвать цветов для Божьего сына в поле, и когда принес их в церковь, они вспыхнули яркими огнями — произошло истинное

рождественское чудо. По этой легенде, именно с тех пор пуансеттия зацветает каждый год в декабре.

С XVII века священники-францисканцы Иисуса.

Современное название растение получило в честь ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсетта, который в XIX веке и привез пуансеттию в Соединенные Штаты.

12 декабря в США отмечается Национальный день пуансеттии

Такую дату выбрали, поскольку в этот день скончался Пойнсетт. К празднику дома, квартиры, улицы и магазины украшают эффектными красно-зелеными цветами.

В начале XX века американский садовод Пауль Экке начал активно выращивать пуансеттию и в период цветения перед Рождеством продавать яркие срезанные цветы. Сын Экке пошел дальше и начал продавать алые букеты в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса — Голливуде. Местная элита оценила рождественские цветы, что сделало пуансеттию по-настоящему популярной.

В середине прошлого века селекционеры компании Экке вывели сорта растения, которые можно было выращивать в комнатных условиях. Секрет этого сорта держался в тайне, львиная доля пуансеттий в мире поставлялась компанией Экке.

Как ухаживать за пуансеттией в период цветения?

Прежде всего обратите внимание, что сок молочая ядовитый, поэтому растение должно находиться вне досягаемости для детей и животных. Опаснее всего, если сок попадет в глаза, кроме того, известны случаи, когда он становился причиной развития аллергии. Поэтому во время работы с этим растением необходимо надевать защитные перчатки.

Сок пуансеттии ядовит, поэтому после каждого контакта с растением необходимо тщательно мыть руки

Во время праздников, пока растение цветет, оно не требует какого-то особого ухода. Трудности начинаются, когда «рождественская звезда» отцветает.

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Что делать после того, как куст отцвел?

Цветовод Лидия Ипатьева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что по окончании цветения кусты пуансеттии нужно обрезать, оставив несколько наиболее сильных побегов. Это поможет растению восстановить силы, чтобы снова зацвести. Обрезать растение необходимо для активизации появления новых боковых побегов, а также ради того, чтобы оно выглядело красиво и аккуратно.

Иногда проводить обрезку нужно и во время периода вегетации — если стебли излишне вытянулись, тогда укоротить ветки следует так, чтобы они были не выше 15 сантиметров. Вообще расти молочай может очень быстро, и укорачивать ветки обычно приходится три раза в год, — объясняет эксперт.

Помимо обрезки, растение требует особого внимания в определенные периоды. Лидия Ипатьева приводит пошаговую инструкцию, как ухаживать за пуансеттией в течение года.

Когда пуансеттия требует особого внимания:

После того как куст отцвел, начинается период покоя, который длится до начала мая. В это время держите растение в прохладном месте. К маю его можно выставить на окно и ухаживать как обычно, поливая по мере высыхания земли — два-три раза в неделю.

В сентябре ежедневно накрывайте растение вместе с горшком какой-нибудь тканью или пленкой, не пропускающей свет, примерно на полдня. Для будущего цветения пуансеттии требуется сокращенный световой день. В этот период также следует сократить полив — поливайте, только когда грунт становится совсем сухим.

Приблизительно через два месяца такого режима на кусте проклюнутся листочки, а затем сформируются цветочные почки и начнут расти прицветники.

В остальное время уход за растением не слишком сложен, однако важно соблюдать определенные правила.

Общие правила ухода за пуансеттией

Освещение

Молочай красивейший относится к числу светолюбивых комнатных растений, поэтому размещать его лучше на юго-восточных или южных окнах. При этом цветок следует защищать от прямых солнечных лучей. Летом его можно выставлять нa балкон.

Температура воздуха

Комнатная пуансеттия не любит жару, оптимальная температура для нее — около 20 градусов. Также она не переносит сквозняков и соприкосновения с холодными оконными стеклами — от этого растение может начать сбрасывать листья.

Полив

Поливать пуансеттию нужно умеренно. На протяжении периода покоя цветок поливают только при высыхании земли на глубину до 1,5 сантиметра. Избыток влаги для нее даже опаснее пересыхания.

Для полива используйте хорошо отстоявшуюся воду комнатной или немного выше комнатной температуры

Влажность

Пуансеттии не подходит излишне сухой воздух. Особенно в летнее время ей требуется повышенная влажность воздуха в помещении. Для этой цели можно регулярно опрыскивать растение отстоявшейся теплой водой, но лучше всего воспользоваться бытовыми увлажнителями воздуха.

Пересадка

Ее проводят, когда у растения заканчивается период покоя. При пересадке постарайтесь не нарушить земляной ком, чтобы сохранить в целости корневую систему.

Для этого за 30 минут до пересадки как следует полейте растение, а затем поместите его в новый горшок, аккуратно укладывая вокруг корня землю. Утрамбовывать ее нельзя, отмечает эксперт.

Также важно правильно подобрать горшок. Если он будет слишком большим, в грунте начнет застаиваться вода, что может привести к гниению корней.

Пересаженный цветок на пару дней поставьте в темное место и не поливайте, после чего верните на подоконник, обеспечьте обильный полив и регулярное опрыскивание.

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Почва

Лучше всего пуансеттия растет в слабокислой почве. Можно использовать готовый субстрат для молочаев, можно приготовить его самостоятельно, смешав речной песок (одна часть), торф (одна часть) и дерн (пять частей). На дно горшка обязательно положите толстый (около трех сантиметров) слой дренажа.

Подкормка

Удобрять пуансеттию нужно регулярно. В период активного роста и во время цветения лучше подкармливать растение жидким комплексным удобрением, используя его раз в две недели. Подойдут также специальные удобрения для молочаев или суккулентов.

Во время подготовки к вегетационному периоду подкормки не проводятся.

Как размножать пуансеттию?

Если растение уже довольно сильно разрослось, или есть желание поделиться ростком с кем-то из близких, пуансеттию можно размножить. Лучше всего делать это черенкованием.

Как черенковать пуансеттию:

Нарезать черенки лучше перед началом фазы вегетации (покоя), то есть сразу после окончания цветения, в феврале — начале марта. Размеры черенков должны составлять 10-12 сантиметров, при этом на них должно быть не менее 3-5 полноценных почек.

Срез следует делать непосредственно под листом.

Затем отрезки нужно подержать 5-10 минут в воде, чтобы спустить млечный сок. После этого места срезов обрабатывают средством для активизации роста корней.

Теперь их можно сажать в почву, заглубляя примерно на один сантиметр, не больше, иначе черенок может загнить.

Обильно полить, накрыть сверху обрезанной пластиковой бутылкой, не забывая при этом ежедневно снимать ее ненадолго для проветривания. Температура воздуха при укоренении должна быть не менее 23-24 градусов.

Корешки появятся примерно через четыре недели, после этого растения следует посадить в горшочки.

Цвести новые ростки пуансеттии начнут лишь год спустя.

Какие проблемы могут случиться с пуансеттией?

Как и любое растение, пуансеттия при неправильном уходе может заболеть или стать жертвой вредителей.

Например, от резких перепадов температуры в комнате или излишней сухости растение может начать сбрасывать листья. Также при низкой влажности могут начать облетать соцветия, а края листьев приобретать коричневый цвет. Несмотря на то, что пуансеттия — южное растение, при слишком высокой температуре воздуха ее листья начинают желтеть и засыхать.

Также большой урон растению наносят вредители.

Какие насекомые вредят пуансеттии?

Пayтинный клeщ

Чаще всего он поражает растение при пониженной влажности воздуха и в большинстве случаев размещается на обратной стороне листьев.

Постепенно он опутывает pacтeние тончайшей паутиной. Избавиться от клеща можно с помощью инсектицидов — ими следует обработать весь куст целиком, но наибольшее внимание уделять местам, где находится сам клeщ.

Разумеется, влажность воздуха в комнате нужно повысить, чтобы устранить причину появления вредителя.

Myчниcтый чepвeц

Этот вредитель выделяет воскообразную белую субстанцию, которая образует нaлeт нa pacтeнии. В процессе жизнедеятельности червец выcacывaeт coк из растения, и оно начинает чахнуть.

Для борьбы с вредителем можно протереть листья мыльным раствором, а затем вымыть их чистой водой. Также можно использовать пpeпapaты против вредителей.

Тля и белокрылка

Эти паразиты оставляют на листьях клейкие пятна. Чтобы их уничтожить, следует обработать куст системным инсектицидом или ежедневно протирать листья с обеих сторон раствором мыла, а потом промывать их чистой водой.

Какие болезни вредят пуансеттии?

Что касается болезней, молочай могут поразить серая гниль, фузариоз, мучнистая роса.

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Главной причиной серой гнили обычно бывает повышенная влажность воздуха. Болезнь проявляется в виде сероватого налета, похожего на плесень, на стеблях и побегах. На листьях при этом появляются коричневые пятнышки. Справиться с серой гнилью помогают такие средства, как Фундазол и Чистотел.

Стебли растения, пораженного фузариозом, поначалу буреют, потом чернеют и в итоге засыхают. Мучнистая роса образует налет белого цвета на листве. Обе болезни вызваны грибком, лечатся фунгицидными препаратами вроде Топаза, Скора, Фитоспорина-М.

Пуансеттия в новогоднем декоре интерьера

Цвета молочая красивейшего — алый в сочетании с темно-зеленым — очень подходят для оформления дома в новогодние и рождественские праздники. Растение будет отлично смотреться рядом с золотистыми свечами и подсвечниками, белыми или серебряными статуэтками, хромированными ведерками для шампанского.

Пуансеттия также прекрасно выглядит в комбинации со световыми гирляндами и с блестящей новогодней мишурой — тут можно дать волю фантазии.

Небольшие кустики в горшочках хороши для украшения праздничного стола.