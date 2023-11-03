Как стирать салфетки из микрофибры без потери свойств

Салфетки из микрофибры идеально улавливают пыль и грязь без использования химикатов, однако для того, чтобы они прослужили вам долго, важно их правильно стирать и сушить.

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Салфетки из микрофибры - незаменимый чистящий инструмент для любого дома. Они впитывают влагу, удаляют пыль и мягко прилегают к поверхности, собирая при этом всевозможные бактерии, жир и грязь. Но для того, чтобы они не теряли как можно дольше своей эффективности, важно стирать их правильно.

Хитрости, как правильно стирать салфетки из микрофибры

Чтобы поддерживать салфетки из микрофибры в хорошем состоянии, важно стирать их отдельно. Многие люди, возможно, чтобы сэкономить время, стирают одежду вместе с полотенцами из микрофибры , но важно понимать, что другие ткани могут загрязнить микрофибру.

Точно так же при стирке избегайте использования смягчителей ткани или отбеливателя. Эти химические вещества могут засорить волокна, снижая их эффективность, и это может привести к повреждению материала. Используйте нейтральное жидкое моющее средство.

Используйте холодную или теплую воду, так как горячая вода может повредить микрофибру. Для устранения неприятного запаха можно во время стирки добавить столовую ложку уксуса.

После стирки обязательно высушите их на воздухе. Положите их ровно, чтобы они высохли, и избегайте использования сушилки, поскольку тепло может повредить и дать усадку микрофибре.

Как часто следует стирать салфетки из микрофибры?

Лучше всего чистить их после каждого использования. Просто хорошо промойте салфетку под теплой водой с нейтральным жидким мылом и оставьте сушиться на открытом воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Старайтесь не выжимать сильно салфетку из микрофибры, чтобы не повредить волокна.