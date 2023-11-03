Как обновить интерьер без строительных материалов

Эксперт Тычино: Есть несколько способов обновления интерьера без стройматериалов.

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Есть ситуации, когда прибегать к ремонту не стоит. Обновить интерьер можно более простыми способами.

В беседе с изданием «МОС СМИ» эксперт в области дизайна и архитектуры рассказала, что в помещении можно сменить шторы.

По словам Юлии Тычино, мрачные и тёмные цвета придают комнате унылый вид. Лучше заменить их на лёгкие и полупрозрачные варианты.

Также можно разбавить пространство яркими акцентами. Стоит сделать одну из стен красочной, используя обои или краску.

Комнатные растения придадут помещению свежий и уютный вид. Горшки при этом должны быть нейтральных оттенков.

Новый текстиль, такой как плед, скатерть, постельное бельё, тоже может оживить интерьер.