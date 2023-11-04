Как ухаживать за домашними питомцами в холодное время года

Ветврач, руководитель Ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов в беседе с RT дал советы по уходу за домашними питомцами в холодное время года. В частности, в этот период он порекомендовал сделать собакам и кошкам ежегодную прививку, если она ещё не сделана, а также уделить внимание выбору витаминов и корма для них.

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«Важно помнить, что животное следует вакцинировать. Делать это нужно один раз в год. Это комплексная прививка, делать её нужно и кошкам, и собакам. Есть определённый перечень заболеваний, которые необходимо профилактировать. Речь идёт в первую очередь об инфекционных заболеваниях. В связи с этим животных важно вакцинировать ежегодно с последующей ревакцинацией», — сказал ветврач.

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По его словам, время года не имеет особого значения при выборе даты вакцинации. Основную роль здесь играет то, когда была сделана предыдущая прививка.

«Например, если прививку животному поставили 20 мая, то ревакцинировать его нужно примерно через год (и до даты предыдущей вакцинации) — в период с 15 по 20 мая. Если сделать прививку позднее, например в сентябре, несколько месяцев у животного не будет иммунитета. Соответственно, при контакте с инфекцией оно может заразиться», — объяснил Логинов.

Вместе с тем собеседник RT напомнил, что осенью и зимой организм животных обычно ослабевает. В это время они более восприимчивы к различным простудным заболеваниям, к переохлаждению. Особенно это касается тех питомцев, которые мало гуляют и почти всё время проводят в тепле.

«Обычно это мелкие животные, их я рекомендую утеплять перед прогулкой в холода, не находиться с ними на улице долго, а до места выгула нести на руках. Но это если температура опустилась до -10 °С», — уточнил эксперт.

Также в осенне-зимний период стоит уделить внимание подбору витаминов для домашних питомцев, потому что обычный рацион не всегда позволяет компенсировать их дефицит.