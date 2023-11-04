Какие работы можно проводить в саду и огороде 4 ноября

Луна 4 ноября с 10 утра находится в знаке Льва и в убывающей фазе.

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Согласно рекомендациям лунного календаря, лучше отложить 4 ноября любые посевные работы. Корни растений очень болезненно отреагируют, если их побеспокоить. Также не стоит заниматься подкормкой или обработкой сада от вредителей.

Зато будет полезно заняться обрезкой деревьев и кустарников, формированием их крон и заготовкой последних плодов. Особенно если речь идет о сушке или варении.

Также можно уделить внимание почве, взрыхлить, вспахать ее или окучить.