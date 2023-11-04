Какие работы можно проводить в саду и огороде 4 ноября
Луна 4 ноября с 10 утра находится в знаке Льва и в убывающей фазе.
Согласно рекомендациям лунного календаря, лучше отложить 4 ноября любые посевные работы. Корни растений очень болезненно отреагируют, если их побеспокоить. Также не стоит заниматься подкормкой или обработкой сада от вредителей.
Зато будет полезно заняться обрезкой деревьев и кустарников, формированием их крон и заготовкой последних плодов. Особенно если речь идет о сушке или варении.
Также можно уделить внимание почве, взрыхлить, вспахать ее или окучить.
4 ноября – благоприятный день для сбора вершков, клубней и луковиц, а также заготовки лекарственных растений.