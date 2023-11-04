5 самых грязных предметов в квартире

Эксперт чистоты Гершезон: шторы и занавески нужно стирать раз в две недели. А не только перед большими праздниками вроде Нового года или после смены сезона.

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Кроме этого, в каждой квартире есть ещё минимум четыре предмета, о которых мы думаем только потому, что без них — никак, но при этом забываем за ними ухаживать. О них «Секрету фирмы» рассказала основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон.

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5 самых грязных предметов в каждом доме

1. Разделочные доски

Этот предмет кухонной утвари, оказывается, куда опаснее унитаза. На них в 200 раз больше микробов, выяснили учёные. А на одном квадратном сантиметре деревянной доски содержится порядка 20 000–30 000 бактерий. Так получается, потому что на одних и тех же досках разделывают и сырое мясо, и рыбу, плюс на них постоянно попадает вода. Всё это — комфортные условия для размножения микробов.

Решение: использовать минимум три доски — отдельно для мяса, рыбы, фруктов и овощей; обновлять доски с глубокими царапинами или трещинами — внутри них от сырости могут появиться плесень, грибок и инфекции; дезинфицировать не реже одного раза в неделю — промойте щёткой с моющим средством в горячей воде, обдайте с обеих сторон кипятком, насухо вытрите полотенцем и оставьте сушиться в хорошо проветриваемом месте; мыть продукты перед нарезкой, чтобы накапливалось меньше бактерий.

2. Жалюзи и шторы

Собеседница «Секрета фирмы» отметила, что гардины, жалюзи и шторы — это своего рода барьер между улицей и квартирой. Во-первых, когда вы проветриваете, на ткани оседает большое количество уличной пыли и бактерий. Во-вторых, на них копится и много пыли, летающей по квартире.

Решение: Специалист порекомендовала раз в две недели стирать шторы и занавески при температуре 40°C. Жалюзи можно очистить по-другому: предварительно смахивая с них пыль, переместите в ванну и там с помощью губки с моющим средством обработайте каждую ламель.

3. Ключи

Гершензон объяснила, что на ключах огромное количество вредных бактерий — фактически все, которые встречаются человеку за день. Поэтому они и попали в список самых грязных предметов. Решение: Обрабатывайте ключи несколько раз в неделю с помощью антибактериальных средств, а лучше дополнительно протирайте антисептическими салфетками каждый раз, когда придёте домой.

4. Резиновые прокладки на посудомойке и стиральной машине

"Да, даже на технике, которая предназначена для очищения, может образовываться опасная грязь. В данном случае речь идёт о появлении плесени и ржавчины на резиновых прокладках внутри стиральной и посудомоечной машин", — Елена Гершензон.

Решение: Специалист порекомендовала после того, как машинка закончит работу, насухо протирать дверные уплотнители сухой тряпкой или бумажным полотенцем и оставлять дверцу открытой до полного высыхания. А для того чтобы почистить машинку изнутри, нужно периодически включать режимы самоочистки и пользоваться средствами против накипи или плесени.

5. Вёдра для мусора

Кроме освобождения мусорной корзины, важно содержать в чистоте её саму и территорию вокруг.

Решение: Каждые две недели чистите мусорное ведро с моющими и дезинфицирующими средствами. Ими же обработайте внутренние и внешние поверхности шкафа, в котором оно стоит.