Назван способ совместить спорт и уборку

Журналисты Men Today назвали способ совместить спорт и уборку. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала журналисты посоветовали пылесосить в квартире, так как это укрепляет руки и заменяет 20-минутную пробежку. Также при этом можно шагать вперед, чтобы одно колено было согнуто под углом 90 градусов, а другое касалось пола, после возвращаться в исходное положение.

Кроме того, журналисты рекомендовали мыть посуду, при этом поднимаясь на носки и опускаясь на всю стопу. Также можно приседать с каждой намыленной тарелкой. Приседания можно выполнять, разгружая посудомоечную машину или расставляя чистую посуду из мойки.