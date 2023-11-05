Кинолог рассказал, какие болезни собаки могут подцепить осенью

Простуды и гриппа у собак не бывает, однако осенью они могут подцепить особые, типично собачьи заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской синологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

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Когда собака кашляет или после долгой прогулки под дождем чувствует себя вялой, можно заподозрить, что у нее простуда. Однако в привычном понимании простуды у собак не бывает. Более того, собаки не восприимчивы к человеческим вирусам.

Как отметили кинолог, существуют определенные вирусы и бактерии, которые вызывают симптомы простуды у собак. Например, инфекционный трахеобронхит, многим известный как питомниковый или вольерный кашель.

"Чаще всего питомцы заражаются, если находятся в тесном контакте с большим количеством собак в помещении. Любые респираторные инфекции являются высококонтагиозными и распространяются с большой скоростью, от контакта с больным животным собака может легко заболеть", – заявил кинолог.