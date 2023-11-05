Какие работы стоит запланировать огородникам на 5 ноября

5 ноября 2023 года по лунному календарю начинаются 22-е сутки. Спутник Земли находится в знаке Льва. В этот день рекомендуется больше отдыхать, а также отдавать предпочтение неспешным и нетяжелым делам.

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В воскресенье будет очень полезно подвести итоги прошедшей недели и оценить проделанные работы на приусадебном участке.

Если есть желание и возможность, то 5 ноября огородники могут заняться обрезкой побегов, формированием кроны у плодовых деревьев, сбором семян, уборкой сада и прополкой сорняков.

Рачительным хозяевам в воскресенье можно готовить варенье, консервы и сушить плоды.

Цветоводам этот день рекомендуется посвятить посадке таких комнатных растений, как амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, кальцеолярия гибридная, камелия и мимоза стыдливая.

А вот от полива и внесения удобрений 5 ноября лучше воздержаться. Также нежелательно проводить прищипку и пикирование посевов.