Эксперты рассказали, чем опасен сон на грязном постельном белье

Ученые из Турции заявили, что грязные подушки, простыни и одеяла могут привести к появлению прыщей или аллергии.

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По словам специалистов, некоторые люди крайне редко меняют или стирают постельное белье. Однако оно со временем становится рассадником пылевых клещей и бактерий.

Данные микроорганизмы слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть, но очень быстро размножаются и распространяются по всему дому.

При прямом контакте с кожей они могут вызвать аллергию и стать причиной появления прыщей по всему телу.

Кроме того, на простынях и наволочках со временем накапливаются омертвевшие клетки кожи и другие вещества, которые забивают поры, что приводит к развитию раздражения, пишет Ensonhaber.