Эксперты рассказали, чем опасен сон на грязном постельном белье
Ученые из Турции заявили, что грязные подушки, простыни и одеяла могут привести к появлению прыщей или аллергии.
По словам специалистов, некоторые люди крайне редко меняют или стирают постельное белье. Однако оно со временем становится рассадником пылевых клещей и бактерий.
Данные микроорганизмы слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть, но очень быстро размножаются и распространяются по всему дому.
При прямом контакте с кожей они могут вызвать аллергию и стать причиной появления прыщей по всему телу.
Кроме того, на простынях и наволочках со временем накапливаются омертвевшие клетки кожи и другие вещества, которые забивают поры, что приводит к развитию раздражения, пишет Ensonhaber.
Напомним, материал носит исключительно информационный характер и не заменяют консультации врача.