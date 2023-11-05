Специалисты рассказали, как понять, что комнатный цветок пора пересаживать

Пересадка цветов – необходимый этап ухода за любыми комнатными растениями. Часто по определенным причинам эту процедуру приходится проводить внепланово, чтобы любимые посадки не погибли.

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По словам экспертов, чаще всего, если растению необходима срочная пересадка, то у него появляются темные, коричневые или желтые пятна на листьях. Как правило, такие изменения являются признаком того, что начали гнить корни.

Также необходимо обязательно пересаживать недавно купленный цветок, если он помещен в очень влагоемкий грунт. При условии того, что комнатная культура любит сухую почву.

Кроме этого, потревожить корневую систему растения придется при неправильном подборе горшка. Неподходящая емкость может привести к очень быстрому пересыханию почвы или ее переувлажнению.