Специалисты рассказали, как понять, что комнатный цветок пора пересаживать
Пересадка цветов – необходимый этап ухода за любыми комнатными растениями. Часто по определенным причинам эту процедуру приходится проводить внепланово, чтобы любимые посадки не погибли.
По словам экспертов, чаще всего, если растению необходима срочная пересадка, то у него появляются темные, коричневые или желтые пятна на листьях. Как правило, такие изменения являются признаком того, что начали гнить корни.
Также необходимо обязательно пересаживать недавно купленный цветок, если он помещен в очень влагоемкий грунт. При условии того, что комнатная культура любит сухую почву.
Кроме этого, потревожить корневую систему растения придется при неправильном подборе горшка. Неподходящая емкость может привести к очень быстрому пересыханию почвы или ее переувлажнению.
Чтобы снизить риск гибели цветка после пересадки, специалисты телеграм-канала « Цветочница» рекомендуют очень аккуратно освобождать корни от земли, стараясь не травмировать их. Также будет нелишним обработать растения специальными препаратами.