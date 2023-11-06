Как правильно обрабатывать деревья медным купоросом осенью

Медный купорос является одним из наиболее распространенных средств для борьбы с болезнями растений.

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Как сообщает телеграмм-канал «Дачные советы. Сад и огород», он способен уничтожить почти все виды патогенов. Хотя обработку обычно рекомендуют проводить весной, она также полезна осенью в качестве профилактической меры, особенно для роз.

Осенняя обработка сада медным купоросом выполняется с использованием 1%-го раствора после того, как с деревьев и кустарников опали все листья.

Для приготовления раствора нужно в ведро налить 1 л горячей воды (примерно 50 °C), растворить в нем 100 г медного купороса. Нужно дождаться полного растворения всех кристаллов, а для ускорения процесса можно аккуратно размешать жидкость. Затем заполнить ведро до 10 л. Таким образом будет готов 1%-й раствор.