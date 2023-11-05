Холодильник с какой системой охлаждения лучше покупать

В современных холодильниках используются несколько разновидностей системы охлаждения и заморозки. Вот в чём особенности каждой из них.

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No Frost. Это самая эффективная и при этом доступная система. Часто в самых дешёвых моделях этой системой оснащаются и морозильная, и холодильная камера. Главный минус здесь - заветривание продуктов. Но касается это только свежих продуктов, которые лежат в холодильной камере без упаковки.

Гибридное охлаждение. В этом случае статическая система охлаждения используется в холодильной камере, а Nо Frost - в морозилке. В таком холодильнике продукты остаются дольше свежими, только их нельзя прислонять к задней стенке.

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Динамическое охлаждение. Иногда камеры со статическим охлаждением оснащаются ещё и вентилятором. Благодаря ему температура по камере распределяется более равномерно. Правда, из-за этого возникает риск заветривания продуктов.

Статика в морозилках. Как правило, она идёт вместе со статической системой охлаждения в холодильной камере. У производителей Bosch и Liebherr можно встретить систему Low Frost. У неё отсутствуют резкие перепады температур, гораздо дольше намораживается иней, возрастает эффективность заморозки.