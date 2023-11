Холодильник с какой системой охлаждения лучше покупать

No Frost. Это самая эффективная и при этом доступная система. Часто в самых дешёвых моделях этой системой оснащаются и морозильная, и холодильная камера. Главный минус здесь - заветривание продуктов. Но касается это только свежих продуктов, которые лежат в холодильной камере без упаковки.

Более выгодным вариантом с точки зрения практичности и хранения продуктов являются гибридные системы охлаждения. При этом у холодильников с No Frost в обоих камерах (Full No Frost) можно решить проблему с заветриванием продуктов при помощи наличия пары закрытых контейнеров либо упаковок на продуктах. Также система Full No Frost будет полезна там, где воздух имеет повышенный уровень влажности.