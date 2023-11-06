Эксперт объяснил, можно ли брать питомцев в постель

Эксперт по защите собак объяснил, можно ли брать питомцев в постель
Каждый владелец домашних животных сам для себя решает, насколько комфортно и безопасно такое соседство. Эксперт по защите собак Эсме Уилер прокомментировала возможные опасения хозяев следующим образом.
По мнению специалиста, не стоит избегать сна вместе с животными из-за боязни инфекций и паразитов, которых они могут переносить. Ведь вы живёте с питомцем в одной квартире, и, если у животного есть какое-то опасное заболевание, которое передаётся человеку, вы заразитесь даже без общей постели. Поэтому важно тщательно следить за гигиеной животного и за своей личной.
Кроме того, собаки и кошки могут снижать уровень тревожности перед сном. А значит, засыпать вместе с ними будет легче.
Единственное, что может испортить ваш совместный с питомцем отдых — разные режимы сна и бодрствования. Если у вас есть проблемы, вроде бессонницы или чуткого сна, подобное соседство их усугубит:
У собак режим сна отличается от человеческого – они могут быть сверхбдительными, поэтому они прислушиваются ко всему, а иногда внезапно встают, что может стать проблемой.