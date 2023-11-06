Эксперт объяснил, можно ли брать питомцев в постель

Каждый владелец домашних животных сам для себя решает, насколько комфортно и безопасно такое соседство. Эксперт по защите собак Эсме Уилер прокомментировала возможные опасения хозяев следующим образом.

© Чемпионат.com

По мнению специалиста, не стоит избегать сна вместе с животными из-за боязни инфекций и паразитов, которых они могут переносить. Ведь вы живёте с питомцем в одной квартире, и, если у животного есть какое-то опасное заболевание, которое передаётся человеку, вы заразитесь даже без общей постели. Поэтому важно тщательно следить за гигиеной животного и за своей личной.

Кроме того, собаки и кошки могут снижать уровень тревожности перед сном. А значит, засыпать вместе с ними будет легче.

Единственное, что может испортить ваш совместный с питомцем отдых — разные режимы сна и бодрствования. Если у вас есть проблемы, вроде бессонницы или чуткого сна, подобное соседство их усугубит: