Как выбрать правильную подушку для комфортного сна: инструкция
Роскачество: при выборе подушки важно учитывать позу для сна. Комфортный сон — залог бодрого и продуктивного дня. А чтобы хорошо выспаться нужна тишина, темнота и хорошие матрац с подушкой. Что касается последней, то в магазинах уже давно огромный выбор, да такой что глаза разбегаются.
О том, как выбрать подходящую именно для вас подушку, рассказали в Роскачестве.
Как выбрать подушку
Эксперты рассказали, что неправильная подушка может приводить к неприятным и даже болевым ощущениям с утра. Вот вот если они у вас есть, либо если с утра вам хочется размять мышцы шеи — вам стоит задуматься о выборе новой подушки. И тем более пора, если у вас по утрам наблюдаются головные боли.
Выбор подушки будет зависеть от нескольких факторов:
- Поза. Если вы спите на животе или на спине, то вам нужна плоская подушка, если на боку — то повыше;
- Матрац. Если вы спите на жёстком матрасе, то и подушка должна быть соответствующей. Для любителей мягкой постели, подушка тоже должна быть мягкой;
- Наличие аллергии. Аллергикам лучше выбирать подушки без пуха, пера, гречневой лузги и латекса;
- Если вы потеете. Если во сне вам бывает жарко, то лучше отдать предпочтение подушке из измельчённого полиэстера или латексных гранул.
Если вы решили обзавестись подушкой с эффектом памяти, то её стоит протестировать прямо на месте, а именно сжать. Сжиматься она должна легко, но с небольшим усилием, а форму восстанавливать не больше чем за 4 секунды. Подушка должна обязательно идти с чехлом. Он защищает наполнитель от пыли и деформации. Также эксперты посоветовали при возможности полежать на подушке прямо в магазине, чтобы она уж точно подошла.
Как подушка влияет на появление морщин
Ранее врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Шабаги Мадиева отметила, что существует прямая связь между количеством морщин и качеством сна — на красоту влияет и поза, и постельное бельё, и ещё куча всего. Например, морщин будет больше с той стороны, на которой человек спит.