Как выбрать правильную подушку для комфортного сна

Роскачество: при выборе подушки важно учитывать позу для сна. Комфортный сон — залог бодрого и продуктивного дня. А чтобы хорошо выспаться нужна тишина, темнота и хорошие матрац с подушкой. Что касается последней, то в магазинах уже давно огромный выбор, да такой что глаза разбегаются.

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О том, как выбрать подходящую именно для вас подушку, рассказали в Роскачестве.

Как выбрать подушку

Эксперты рассказали, что неправильная подушка может приводить к неприятным и даже болевым ощущениям с утра. Вот вот если они у вас есть, либо если с утра вам хочется размять мышцы шеи — вам стоит задуматься о выборе новой подушки. И тем более пора, если у вас по утрам наблюдаются головные боли.

Выбор подушки будет зависеть от нескольких факторов:

Поза. Если вы спите на животе или на спине, то вам нужна плоская подушка, если на боку — то повыше;

Матрац. Если вы спите на жёстком матрасе, то и подушка должна быть соответствующей. Для любителей мягкой постели, подушка тоже должна быть мягкой;

Наличие аллергии. Аллергикам лучше выбирать подушки без пуха, пера, гречневой лузги и латекса;

Если вы потеете. Если во сне вам бывает жарко, то лучше отдать предпочтение подушке из измельчённого полиэстера или латексных гранул.

Если вы решили обзавестись подушкой с эффектом памяти, то её стоит протестировать прямо на месте, а именно сжать. Сжиматься она должна легко, но с небольшим усилием, а форму восстанавливать не больше чем за 4 секунды. Подушка должна обязательно идти с чехлом. Он защищает наполнитель от пыли и деформации. Также эксперты посоветовали при возможности полежать на подушке прямо в магазине, чтобы она уж точно подошла.

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