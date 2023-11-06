Чем лучше всего заняться в саду 6 ноября
6 ноября – отличное время, чтобы уделить внимание верхней части растений.
В саду важно обратить внимание на обрезку деревьев, проведение прививок и перепрививок. Также полезно заняться посадкой и сбором плодов, находящихся в земле. В цветнике можно выкопать цветочные луковицы.
Что касается комнатных растений, цветоводы могут посадить такие как: афеландру оттопыренную, кальцеолярию гибридную, камелию, амарант хвостатый, гардению жасминовидную и мимозу стыдливую.
Кроме того, на участке важно не забывать уделять внимание внесению удобрений, прополке и защите растений от вредителей. Важно помнить, что сегодня проводить обильный полив не рекомендуется.